DONTNOD : LCM revalorise

LCM a relevé son objectif de cours de 28 euros à 30 euros et réitéré "fortement" sa recommandation d’Achat sur Dontnod. Le bureau d’études a pris en compte la hausse des multiples des principaux comparables et l’approche de 2019. D’après ses estimations, Dontnod aurait déjà engrangé plus de 3 millions d’euros de royalties sur le jeu Vampyr. Ce chiffre devrait, selon lui, rapidement augmenter. En effet, bien que les ventes physiques semblent naturellement s’essouffler, les téléchargements sont toujours très dynamiques avec même une accélération en raison d’une première baisse de prix accordée.