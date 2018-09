DONTNOD : Life is Strange 2, épisode 1, est disponible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dontnod Entertainment et l’éditeur Square Enix ont annoncé que Life is Strange 2, le nouveau chapitre de la franchise est disponible dès maintenant. La première partie de la toute nouvelle saison en cinq épisodes de Life is Strange 2 est disponible dès maintenant sur XBox, PlayStation4 et sur PC.Ce jeu permet de découvrir l'histoire de Sean Diaz, 16 ans, et son petit frère Daniel, 9 ans, qui doivent quitter leur maison dans la banlieue de Seattle à la suite d'un évènement tragique qui changera leur vie à tout jamais. La situation se complique avec l'apparition d'un nouveau pouvoir fascinant qui aura de grandes conséquences sur Sean, Daniel et leur relation.L'histoire de Life is Strange 2 se déroule sur une année entière, tandis que Sean et Daniel s'engagent dans un voyage depuis Seattle jusqu'à la ville natale de leur père à Puerto Lobos, au Mexique.