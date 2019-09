DONTNOD : Vampyr disponible sur Nintendo Switch

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Comme précédemment annoncé par Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, la création originale Vampyr, déjà disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, bénéficiera également d'une version Nintendo Switch. Le jeu d'action-RPG narratif, déjà écoulé à plus d'1 million d'exemplaires, élargit encore son public et arrive sur la console à succès de Nintendo le 29 octobre prochain.