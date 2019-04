DONTNOD : activité en forte croissance en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,3 millions d'euros, en croissance de 47,4 %. "Cette performance s’appuie sur la montée en puissance des jeux en cours de production et les royalties perçues au titre des jeux déjà commercialisés", a commenté la société. Le chiffre d’affaires relatif aux redevances éditeurs s’est élevé à 10,5 millions d'euros, en hausse de 22,1 %.Comme annoncé, le second semestre 2018 bénéficie d'une activité en forte croissance qui devrait impacter positivement le niveau d'Ebitda économique sur l'exercice 2018.Enfin, le studio a poursuivi ses investissements afin d'accompagner la montée en puissance des nouveaux jeux en développement.