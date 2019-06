DONTNOD : détient sa première franchie en propre, mais en repousse la sortie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Si pour la première fois de son histoire, DontNod Entertainment va posséder une franchise en propre, Twin Mirror, le studio français de développement de jeux vidéo a également repoussé la date de sa sortie du jeu. En conséquence, l’action perd 5,42% à 8,48 euros. Le groupe a acquis les droits du jeu d’aventure narratif Twin Mirror conformément à la stratégie présentée l’année dernière lors de l'introduction en Bourse : renforcer le portefeuille de propriétés intellectuelles et augmenter la rentabilité des jeux.Bandai Namco Entertainment, éditeur à l'origine du projet avec DontNod Entertainment, restera en charge du publishing, du marketing et de la distribution sur Xbox One et PS4.DontNod Entertainment a par ailleurs signé un partenariat exclusif de distribution avec Epic Games sur PC. Twin Mirror, sortira dans sa version PC digitale en exclusivité pendant une période de douze mois sur EPIC Games store. " Les conditions financières de ce partenariat assurent une meilleure répartition des revenus en faveur du studio ", a souligné la société.Le créateur de Fortnite avait annoncé en décembre dernier le lancement d'une plateforme de téléchargements, avec un partage des revenus plus favorable aux concepteurs de jeux vidéo. L'acteur dominant, la plateforme Steam, réclamait jusqu'alors 30% des revenus générés par un jeu.Evoquant sa volonté " d'apporter la meilleure expérience de jeu au public et ainsi exploiter au maximum le potentiel de succès de Twin Mirror ", DontNod Entertainment a repoussé d'un an sa sortie, à courant 2020. Cette annonce a poussé LCM à réduire sa prévision de résultat opérationnel courant 2019 de 2,7 à 2,3 millions. Le broker a abaissé son objectif de cours de 26 euros à 25 euros, mais reste à l'Achat.