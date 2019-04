DONTNOD : renouvelle son partenariat avec FOCUS HOME INTERACTIVE

0

Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a annoncé le renouvellement de son partenariat avec Focus Home Interactive. Les deux groupes sont en mesure d’annoncer qu’à ce jour plus d’un million d’exemplaires de Vampyr, leur première collaboration, se sont écoulés à travers le monde. " Notre nouvelle coproduction s’annonce comme l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire de l’éditeur et du studio", indiquent Dontnod Entertainment et Focus Home Interactive.