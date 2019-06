DONTNOD : signe un partenariat avec Epic Games sur PC et devient coproducteur de Twin Mirror

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DontNod Entertainment a annoncé la signature d’un partenariat exclusif de distribution avec Epic Games sur PC. Twin Mirror, sortira dans sa version PC digitale en exclusivité pendant une période de douze mois sur EPIC Games store. " Les conditions financières de ce partenariat assurent une meilleure répartition des revenus en faveur du studio ", a souligné la société.En parallèle, le groupe a acquis les droits de Twin Mirror conformément à la stratégie présentée lors de l'introduction en Bourse : renforcer le portefeuille de propriétés intellectuelles et augmenter la rentabilité des jeux.Bandai Namco Entertainment, en tant qu'éditeur à l'origine du projet avec DontNod Entertainment poursuit son engagement en charge du publishing, du marketing et de la distribution sur Xbox One, le système tout-en-un de jeux et de divertissement de Microsoft, et sur le système de loisir interactif PlayStation4.Afin d'apporter la meilleure expérience de jeu au public et ainsi exploiter au maximum le potentiel de succès de Twin Mirror, DontNod Entertainment a fait le choix de prolonger son développement, dont la sortie est maintenant programmée courant 2020, et bénéficiera de l'expertise transmédia d'un nouveau coproducteur Shibuya Productions.Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DontNod, déclare : " Conformément à notre stratégie de développement et grâce à notre partenariat avec Epic Games, DONTNOD détient maintenant majoritairement un actif clé supplémentaire ".