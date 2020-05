DONTNOD : vient à Montréal

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dontnod Entertainment renforce sa capacité de production avec la création, en juin 2020, d'une filiale à Montréal, au Canada. Cette implantation à Montréal, centre névralgique de l’industrie du jeu vidéo au Canada, permettra également au studio de renforcer son rayonnement à l’international. Cette stratégie d’investissement à long terme est motivée par une volonté de se rapprocher du territoire nord-américain qui représente aujourd’hui le marché numéro 1 pour les jeux Dontnod. L’ancrage dans la métropole québécoise se concrétisera par le lancement d’un nouveau projet de création originale.Créateur de franchises à succès comme Life Is Strange et Vampyr, Dontnod emploie actuellement près de 250 personnes en France.L'ouverture d'un bureau dans l'une des villes les plus dynamiques du monde en savoir-faire créatif et technologique, qui offre par ailleurs un écosystème favorable aux entreprises multimédia avec des dispositifs de soutien comme le crédit d'impôt de 37,5% pour les jeux disponibles en version française, permettra d'attirer de nouveaux talents et ainsi de renforcer la capacité de développement et d'innovation du studio.Ceux-ci viendront enrichir les compétences des équipes actuelles avec pour objectif d'accélérer la montée en puissance du studio en proposant aux joueurs de nouvelles expériences de jeu, toujours plus innovantes, immersives et engageantes.