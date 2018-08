Don't Nod Entertainment : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo et Square Enix ont le plaisir de dévoiler Life is strange 2, le nouveau titre de la franchise à succès. Le premier volet de l'histoire inédite en cinq épisodes de Life is strange 2 sera disponible le 27 septembre 2018 sur Xbox One, PlayStation et sur PC." Tout est nouveau dans Life is strange 2, : un nouvel ensemble de personnages, de nombreux nouveaux environnements, de nouvelles fonctionnalités en jeu, et un nouveau pouvoir à découvrir pour les joueurs, le tout contribuant à faire de Life is strange, le projet le plus ambitieux de la franchise à ce jour ", ont expliqué les sociétés.