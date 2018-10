Don't Nod Entertainment : DONTNOD REPRÉSENTERA LA CRÉATION FRANÇAISE À LA PARIS GAMES WEEK SUR LE STAND JEUX MADE IN FRANCE

11 octobre 2018. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce sa présence à la Paris Games Week 2018, le salon annuel incontournable du jeu vidéo en France, qui se tiendra du 26 au 30 octobre 2018, au parc des expositions de la porte de Versailles.

Sur le stand Jeux Made in France, véritable vitrine du savoir-faire français, implanté dans le Hall 1 aux côtés des éditeurs de renom, les visiteurs auront la possibilité de jouer aux dernières créations originales du studio :

VAMPYR TM , jeu d'action-RPG 1 narratif édité par Focus Home Interactive. Lancé en juin dernier, Vampyr s'est imposé sur le marché du jeu vidéo, se positionnant en solide bestseller sur de nombreux territoires et en prenant à sa sortie la première place des ventes sur STEAM, leader mondial de la distribution en ligne de jeux vidéo ;

, expérience narrative issue de la franchise à succès plusieurs fois récompensée, Life is Strange ; LIFE IS STRANGE™ 2, épisode 1 édité par Square Enix, première partie de la toute nouvelle saison de la franchise.

La Paris Games Week est le salon grand public du jeu vidéo en France organisé par le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels et de Loisirs). Classé dans le top 3 des salons internationaux de jeu vidéo, ce rendez-vous annuel a accueilli 304 000 visiteurs en 2017 et s'impose comme une vitrine de l'industrie du jeu vidéo. L'espace Jeux Made In France est coordonné par Capital Games, sur l'invitation du SELL et avec le soutien du CNC, de la DGE et de Scoup Esport.



À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (Life is Strange, Twin Mirror), action (Remember Me) et jeux de rôle (Vampyr). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Square Enix, Focus Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com

© 2018 DONTNOD Entertainment et Focus Home Interactive. VAMPYR est développé par DONTNOD Entertainment et édité par Focus Home Interactive.

© 2018 DONTNOD Entertainment

© 2018 Square Enix Ltd. Tous droits réservés. LIFE IS STRANGE 2 et LIFE IS STRANGE sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Square Enix Ltd.

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE CAPTAIN SPIRIT, LIFE IS STRANGE 2 et LIFE IS STRANGE sont développés par DONTNOD Entertainment et édité par SQUARE ENIX.



DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

1 Role Playing Game : jeu de rôle

