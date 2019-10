Don't Nod Entertainment : LES COFFRETS DE LIFE IS STRANGE 2 ARRIVENT EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD

14 octobre 2019. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, et SQUARE ENIX® ont annoncé aujourd'hui la sortie en Europe et en Amérique du Nord des coffrets de la saison complète de Life is Strange 2, l'aventure narrative aux nombreux prix s'inspirant de questions brûlantes sur l'égalité des genres, le racisme et bien plus. Une Édition Standard et une Édition Collector seront proposées. Chacune comprendra la saison complète de Life is Strange 2 ainsi que différents contenus exclusifs créés par l'équipe de Life is Strange chez DONTNOD Entertainment, en partenariat avec Square Enix External Studios.

Le 3 décembre 2019 pour la zone EMEA et le 4 février 2020 en Amérique latine et en Amérique du Nord

LES COFFRETS DE LIFE IS STRANGE 2 ARRIVENT EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD

Une sélection de points de vente proposera une offre Mascotte incluant des écussons pour personnaliser le sac à dos de Sean et un porte-clés à l'effigie de Hawt Dawg Man, la mascotte de Life is Strange. Veuillez consulter la page www.BuyLiS2.compour connaître les revendeurs près de chez vous proposant cette offre. Les liens des points de vente apparaîtront sur la page au fur et à mesure de leur disponibilité.

Les deux Éditions Coffret seront disponibles sur le marché EMEA le 3 décembre, date du point culminant de l'aventure des frères Diaz lors de la sortie de l'épisode final de Life is Strange 2. Elles seront disponibles pour la XBOX ONE®, la plateforme de divertissement et de jeux tout-en-un de Microsoft, le système de loisir interactif PlayStation®4 et sur Steam/PC Windows. Elles seront disponibles en Amérique latine et en Amérique du Nord le 4 février 2020. Les dates de sortie peuvent varier selon les pays.

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

Le groupe de développement et d'édition Square Enix External Studios, basé à Londres, travaille avec des studios de développement leaders dans le monde entier à la création de nouvelles propriétés intellectuelles ainsi qu'au développement de nouvelles franchises sous l'égide de Square Enix Holdings. Square Enix External Studios est à l'origine de nombreux jeux, y compris les franchises Just Cause® et Life is Strange®, ainsi que des titres tels que Batman: Arkham Asylum® and Sleeping Dogs®.

Square Enix Ltd., rattachée à l'unité commerciale de Square Enix Europe, publie et distribue des contenus de divertissement édités par le groupe SQUARE ENIX®, EIDOS® et TAITO® en Europe et dans la zone PAL. Square Enix Ltd. s'appuie également sur un réseau international de studios de développement leaders tels que Crystal Dynamics ® et Eidos Montréal®. Le groupe Square Enix peut s'enorgueillir de posséder les droits de produits tels que : FINAL FANTASY®, qui s'est vendu à plus de 144 millions d'exemplaires dans le monde entier, DRAGON QUEST® qui s'est vendu à plus de 78 millions d'exemplaires, TOMB RAIDER® qui s'est vendu à plus de 74 millions d'exemplaires et le légendaire SPACE INVADERS®. Square Enix Ltd. est une filiale en propriété exclusive basée à Londres de Square Enix Holdings Co., Ltd.

