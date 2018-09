Don't Nod Entertainment : LIFE IS STRANGE 2, ÉPISODE 1 EST DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

La toute nouvelle saison en cinq épisodes commence aujourd'hui

27 septembre 2018. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, et l'éditeur SQUARE ENIX® ont le plaisir d'annoncer que Life is Strange™ 2, le nouveau chapitre de la franchise récompensée et acclamée par la critique, est disponible dès maintenant.

La première partie de la toute nouvelle saison en cinq épisodes de Life is Strange 2 est disponible dès maintenant sur XBOX ONE®, le système de divertissement tout-en-un de Microsoft, sur le système de loisir interactif PlayStation®4, et sur PC Windows.

Voir la bande-annonce de lancement de Life is Strange 2 ici :

https://youtu.be/5hXeVZhDb6c

Découvrez l'histoire de Sean Diaz, 16 ans, et son petit frère Daniel, 9 ans, qui doivent quitter leur maison dans la banlieue de Seattle à la suite d'un évènement tragique qui changera leur vie à tout jamais. La situation se complique avec l'apparition d'un nouveau pouvoir fascinant qui aura de grandes conséquences sur Sean, Daniel et leur relation. Rien ne sera plus comme avant.

L'histoire de Life is Strange 2 se déroule sur une année entière, tandis que Sean et Daniel s'engagent dans un voyage depuis Seattle jusqu'à la ville natale de leur père à Puerto Lobos, au Mexique.

La vie sur la route est rude et rien n'est complètement noir ou blanc, il n'y a jamais de véritable « bon choix », seulement le vôtre. Daniel observe vos moindres gestes, et il apprend de vos actions, prenez donc vos décisions avec précaution !

Le ressort essentiel de Life is Strange 2 est cette dynamique d'exemple et de modèle entre les deux frères. Les décisions que vous prenez dans l'épisode 1 auront des conséquences sur le long terme et influenceront la relation entre Sean et son petit frère Daniel tout au long des cinq épisodes de la saison.

« Nous sommes extrêmement heureux de partager enfin cette nouvelle histoire de Life is Strange qui parle de relations fraternelles et du passage à l'âge adulte » déclarent Raoul Barbet et Michel Koch – co-Directeurs de création de Life is Strange chez DONTNOD Entertainment. « Nous espérons que les fans adopteront notre nouvelle histoire et nos nouveaux personnages avec la même passion que pour la première saison. »

L'équipe Life is Strange de Raoul Barbet et Michel Koch chez DONTNOD Entertainment revient avec une toute nouvelle aventure narrative percutante. Life is Strange 2 perpétue la tradition fondamentale de la franchise qui consiste à raconter des histoires fascinantes sur des personnages attachants, des environnements réalistes et des problèmes concrets, le tout bien évidemment saupoudré d'éléments surnaturels. Ce nouveau récit aborde des thèmes tels que la fraternité, l'éducation d'un enfant, les responsabilités et le passage à l'âge adulte.

« Life is Strange est une franchise qui nous est chère et qui nous tient à cœur ici, à Square Enix External Studios, et nous sommes très fiers de partager le premier épisode de Life is Strange 2 avec les joueurs du monde entier. » déclare Jon Brooke, vice-président de la marque et du marketing chez Square Enix External Studios. « C'est une première étape passionnante dans la toute nouvelle saison de Life is Strange et une nouvelle facette formidable du vaste univers de Life is Strange interconnecté que nous sommes en train de bâtir. »

Après le succès du lancement de Vampyr en juin 2018, la sortie du premier épisode de Life is Strange 2 aujourd'hui et l'annonce de Twin Mirror pour 2019, DONTNOD Entertainment poursuit son plan de développement conformément à la stratégie présentée lors de son introduction en Bourse.

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (Life is Strange), action (Remember Me) et jeux de rôle (Vampyr). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Square Enix, Focus Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com

À propos de Square Enix External Studios

Implanté à Londres, Square Enix External Studios est un groupe de développement et d'édition qui travaille en collaboration avec des studios de développement de premier plan dans le monde entier à la création de nouveaux produits et au développement de nouvelles franchises sous l'égide de Square Enix Holdings. Square Enix External Studios a travaillé sur divers jeux, y compris les franchises Just Cause et Life is Strange, ainsi que sur d'autres titres, tels que Batman: Arkham Asylum et Sleeping Dogs.

À propos de SQUARE ENIX Ltd.

Square Enix Ltd., rattachée à l'unité commerciale de Square Enix Europe, publie et distribue des contenus de divertissement édités par le groupe SQUARE ENIX®, EIDOS® et TAITO® en Europe et dans la zone PAL. Square Enix Ltd. s'appuie également sur un réseau international de studios de développement leaders tels que Crystal Dynamics ® et Eidos Montréal. Le groupe Square Enix peut s'enorgueillir de posséder les droits de produits tels que : FINAL FANTASY®, qui s'est vendu à plus de 141 millions d'exemplaires dans le monde entier, DRAGON QUEST® qui s'est vendu à plus de 76 millions d'exemplaires, TOMB RAIDER® qui s'est vendu à plus de 66 millions d'exemplaires et le légendaire SPACE INVADERS®. Square Enix Ltd. est une filiale en propriété exclusive basée à Londres de Square Enix Holdings Co., Ltd. Plus d'informations sur Square Enix Ltd. sont disponibles à l'adresse suivante : https://square-enix-games.com/fr_FR.

