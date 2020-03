Don't Nod Entertainment : LIFE IS STRANGE(TM) 2 EN TÊTE DES NOMINATIONS AUX PÉGASES 2020

DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est fier d'annoncer que Life Is StrangeTM 2 est en tête des nominations de la première édition de la cérémonie des Pégases organisée ce jour à Paris par l'Académie française des Arts et Techniques du jeu vidéo.

Le nouveau titre de la franchise à succès, déjà récompensé et encensé par la critique, est nommé dans 6 catégories : meilleur jeu vidéo, prix spécial de l'académie : au-delà du jeu vidéo, meilleur univers sonore, excellence narrative, meilleur univers de jeu vidéo et meilleur personnage.

Dans le deuxième opus de la franchise, Life Is StrangeTM 2 raconte une histoire saisissante mettant en scène des personnages attachants : deux jeunes frères, Sean et Daniel, obligés de fuir suite à un événement tragique. Ils entament un périple semé d'embûches à travers les Etats-Unis, où Sean, qui doit désormais s'occuper seul de son petit frère, commence à comprendre que ses décisions auront des conséquences irréversibles.... Abordant des thèmes universels comme la fraternité, l'éducation et le passage à l'âge adulte mais également des thèmes plus sensibles comme le racisme ou l'intolérance, Life Is StrangeTM 2 offre une nouvelle expérience de jeu dans l'univers Life is Strange.



4 nominations aux BAFTA

Par ailleurs, Life Is StrangeTM 2 est nommé dans 4 catégories pour les BAFTA, British Academy of Film and Television Arts Awards, dont la cérémonie se tiendra le 2 avril prochain. Le deuxième opus de la franchise concoure dans la catégorie meilleur jeu « au-delà du divertissement », meilleure narration, meilleur rôle principal et meilleur rôle secondaire.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « Nous sommes fiers et honorés que le deuxième opus de la franchise Life Is Strange soit de nouveau distingué. Ces nominations récompensent l'engagement continu de l'ensemble des équipes de Life Is Strange, et plus généralement de DONTNOD, qui a chaque création originale s'efforce d'offrir aux joueurs un voyage émotionnel fort. »



Pour plus d'informations sur Life Is StrangeTM 2, rendez-vous sur : https://lifeisstrange.square-enix-games.com

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com

À propos de Square Enix External Studios

Le groupe de développement et d'édition Square Enix External Studios, basé à Londres, travaille avec des studios de développement leaders dans le monde entier à la création de nouvelles propriétés intellectuelles ainsi qu'au développement de nouvelles franchises sous l'égide de Square Enix Holdings. Square Enix External Studios est à l'origine de nombreux jeux, y compris les franchises Just Cause® et Life is Strange®, ainsi que des titres tels que Batman: Arkham Asylum® and Sleeping Dogs®.

À propos de Square Enix Ltd.

Square Enix Ltd., rattachée à l'unité commerciale de Square Enix Europe, publie et distribue des contenus de divertissement édités par le groupe SQUARE ENIX®, EIDOS® et TAITO® en Europe et dans la zone PAL. Square Enix Ltd. s'appuie également sur un réseau international de studios de développement leaders tels que Crystal Dynamics ® et Eidos Montréal®. Le groupe Square Enix peut s'enorgueillir de posséder les droits de produits tels que : FINAL FANTASY®, qui s'est vendu à plus de 144 millions d'exemplaires dans le monde entier, DRAGON QUEST® qui s'est vendu à plus de 78 millions d'exemplaires, TOMB RAIDER® qui s'est vendu à plus de 74 millions d'exemplaires et le légendaire SPACE INVADERS®. Square Enix Ltd. est une filiale en propriété exclusive basée à Londres de Square Enix Holdings Co., Ltd.

Plus d'informations sur Square Enix Ltd. sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.square-enix.com/eu/fr/

