Don't Nod Entertainment : RÉSULTATS ANNUELS CONSOLIDÉS 2019

Activité 2019 marquée par la montée en puissance des projets en coproduction et autoédition

EBITDA Économique 1 maîtrisé à 3,3 M€

maîtrisé à 3,3 M€ Trésorerie disponible de 16,9 M€

Activité 2020 : début des royalties de LIFE IS STRANGETM 2, sorties de TELL ME WHYTM et TWIN MIRRORTM et conception de nouvelles créations originales

15 avril 2020. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, présente ses résultats annuels 2019, arrêtés par le Conseil d'Administration réuni le 14 avril 2020. Les Commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d'audit et le rapport financier 2019 sera publié le 30 avril prochain.

À cette occasion, Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « L'année 2019 a été marquée par une industrie du jeu vidéo en profonde transformation avec de plus en plus de plateformes digitales, en compétition pour obtenir du contenu de qualité et différenciant. Dans ce contexte, le studio est idéalement positionné en développant des créations originales, en capitalisant de plus en plus sur ses propriétés intellectuelles et en renforçant ses parts de coproduction ou autoédition. La situation que nous vivons actuellement consolide la tendance de fond favorable au secteur, notamment à travers la domination des plateformes en ligne et la dématérialisation. Les choix opérés en 2019 nous permettront de saisir les nombreuses opportunités de création de valeur qui s'ouvrent à nous dans les prochaines années. »

Données consolidées auditées en K€ (Normes comptables françaises) 20182 2019 Chiffre d'affaires 14 330 13 945 - dont Royalties 3 811 2 062 - dont Redevances Editeurs 10 520 11 883 Production immobilisée3 854 4 072 Total produits d'exploitation Economiques4 15 185 18 017 Autres produits 635 108 Total charges d'exploitation (hors dotations aux amortissements et provisions) (15 904) (19 512) CIJV 3 843 4 668 EBITDA Economique1 (incluant CIJV) 3 758 3 280 Dotations aux amortissements (1 868) (2 500) EBIT Economique5 (incluant CIJV) 1 890 780 Résultat financier (176) (81) Résultat exceptionnel (1 041) (472) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (183) (314) Résultat net de l'ensemble consolidé 490 (86)



Solide croissance des produits d'exploitation économiques

Au titre de l'exercice 2019, DONTNOD Entertainment affiche une progression de ses produits d'exploitation économiques de +18,6% qui s'élèvent à 18,0 M€ contre 15,2 M€ en 2018.

Cette dynamique s'appuie sur une croissance de +13% des redevances éditeurs (montée en puissance du développement de TELL ME WHYTM) et sur une multiplication par 4,8 de la production immobilisée (accélération des développements de TWIN MIRRORTM, de la nouvelle coproduction avec FOCUS Home Interactive -Projet 8- et du passage en préproduction du Projet 7 dont le studio détient la propriété intellectuelle). En parallèle, le niveau des royalties 2019 (-45,9%) reflète uniquement les revenus du back catalogue6, aucun nouveau jeu générateur de royalties n'ayant été lancé en 2019. Les bénéfices des ventes de LIFE IS STRANGETM 2, dont le dernier épisode est sorti en novembre 2019, sont attendus à partir de 2020, une fois terminée la phase de recoupement de l'éditeur.



Une rentabilité en ligne avec l'avancement des projets

Les comptes 2019 confirment, comme anticipé, la montée en charge des développements en cours et l'absence de royalties issues de nouveaux jeux.

Afin d'accompagner les productions en cours et profiter pleinement des nouvelles opportunités de marché, les charges de personnel, en augmentation de 41,6%, s'élèvent à 14,3 M€ au 31 décembre 2019, contre 10,1 M€ un an plus tôt. L'EBITDA économique incluant le CIJV (Crédit d'Impôt Jeux Vidéo) ressort ainsi à 3,3 M€ en 2019, en retrait maîtrisé (-0,5 M€). Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (-2,5 M€) qui incluent la poursuite de l'amortissement des frais de développement de VAMPYRTM (démarré mi-2018), l'EBIT économique (incluant le CIJV) est, comme annoncé, sensiblement positif et s'établit à 0,8 M€.

Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort proche de l'équilibre intégrant, entre autres, une charge exceptionnelle de 0,5 M€ sans impact sur la trésorerie, essentiellement liée au mécanisme de provisions CIJV, et l'amortissement de l'écart d'acquisition lié à DONTNOD ELEVEN.



Solide situation financière au 31 décembre 2019

ACTIF 2018 2019 PASSIF 2018 2019 Actif immobilisé 7 334 15 673 Fonds propres 32 974 32 859 Stocks, en-cours - - Provisions 1 672 2 330 Clients, comptes rattachés 3 993 3 050 Dettes financières 2 224 1 560 Autres créances 4 873 5 977 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 743 401 Disponibilités 24 415 16 955 Autres dettes 3 003 5 500 TOTAL 40 616 41 655 TOTAL 40 616 41 655



DONTNOD a dégagé en 2019 une marge brute d'autofinancement positive de 3,2 M€ en amélioration par rapport à 2018 (3 M€).

Les investissements 2019 à hauteur de 11 M€ sont principalement liés à la production immobilisée au titre des développements de TWIN MIRRORTM, de la nouvelle coproduction avec Focus Home Interactive et du passage en préproduction du Projet 7. Par ailleurs, DONTNOD a fait l'acquisition en 2019 de la propriété intellectuelle de TWIN MIRRORTM.

Au 31 décembre 2019, la dette financière ressort à 1,6 M€, intégralement constituée de comptes courants d'actionnaires. Les autres dettes intègrent 2,4 M€ de produits constatés d'avance représentant notamment une part des minimums garantis reçus sur TWIN MIRRORTM et reconnus en chiffre d'affaires à la sortie du jeu.

Par ailleurs, les autres créances intègrent 5,2 M€ de crédits d'impôts non encaissés au 31 décembre 2019.

À fin décembre 2019, les capitaux propres de DONTNOD s'élèvent à 32,9 M€ et la trésorerie disponible atteint 17 M€.



Perspectives et développement

L'arrivée de nouveaux acteurs dans la distribution digitale des jeux vidéo et leur recherche constante de contenus de qualité ont permis à DONTNOD de renforcer sa position dans la chaîne de valeur. Ainsi, le studio a signé un premier contrat en direct avec le distributeur EPIC Games Store en 2019 pour la distribution exclusive de TWIN MIRRORTM sur PC. Les récentes annonces d'EPIC Games concernant leur structure d'édition avec des conditions très favorables pour les studios (pouvant aller jusqu'au financement de la totalité des coûts de production, conservation de la propriété intellectuelle et versement de 50% de royalties pour les studios) confortent la justesse des choix opérés par DONTNOD et ses perspectives de développement.

Bénéficiant de l'évolution favorable du secteur, DONTNOD a décidé d'accélérer le processus initié lors de l'introduction en Bourse en structurant ses activités d'Édition et de Marketing et renforce ainsi sa stratégie de création de valeur.

L'exercice 2020 bénéficiera entre autres des premières royalties attendues de LIFE IS STRANGETM 2.

Par ailleurs, l'année sera marquée par le lancement de deux nouveaux jeux : TWIN MIRRORTM, premier jeu autoédité (disposant de royalties garanties) dont la sortie est programmée sur PC avec EPIC Games et sur consoles avec Bandai Namco, et TELL ME WHYTM, nouvelle création originale épisodique issue de sa première collaboration avec Microsoft (été 2020).

Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, DONTNOD a mis en œuvre un plan de continuité d'activité afin d'assurer une productivité optimale des chaînes de production. Cependant l'évolution rapide et la durée de la crise sanitaire Covid-19 étant inconnue à ce jour, les calendriers de lancement dans l'industrie du jeux vidéo pourraient être ajustés en fonction de l'évolution de la situation.

Enfin, DONTNOD continuera le développement de la nouvelle coproduction avec FOCUS Home Interactive, la préproduction du Projet 7 et poursuivra le lancement de nouvelles conceptions après les sorties de LIFE IS STRANGETM 2, TELL ME WHYTM et de TWIN MIRRORTM. Le Groupe prépare ainsi l'enrichissement de son catalogue au-delà du plan présenté lors de l'introduction en Bourse.

1 Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements & provisions nettes de reprise + CIJV (crédit d'Impôt Jeux Vidéo)

2 Comptes consolidés intégrant DONTNOD ELEVEN depuis le 01/06/2018

3 Au titre des coûts engagés sur les jeux en coproduction jusqu'à leurs sorties

4 Chiffre d'affaires + production immobilisée

5 Résultat d'exploitation + CIJV (crédit d'Impôt Jeux Vidéo)

6 Ensemble des jeux vidéo sortis avant l'exercice

