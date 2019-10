Don't Nod Entertainment : VAMPYR EST DISPONIBLE AUJOURD'HUI SUR NINTENDO SWITCH(TM)

VAMPYR EST DISPONIBLE AUJOURD'HUI SUR NINTENDO SWITCH(TM)

29 octobre 2019. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce que Vampyr, jeu d'action-RPG, est disponible aujourd'hui sur Nintendo Switch™ ! Préparez-vous à devenir le prédateur ou le sauveur des rues de Londres, avec le Trailer de Lancement !

Londres, 1918. Vous êtes le docteur Jonathan Reid. Vous êtes un vampire. En tant que docteur, vous cherchez un remède au fléau qui décime la population - mais le vampire en vous réclame le sacrifice de ceux que vous aviez juré de protéger.

Ne résistez pas à vos instincts de prédateur. Le sang des habitants de Londres est la source de vos nouveaux pouvoirs, ils vous seront indispensables pour affronter les chasseurs de vampires et créatures surnaturelles qui vous pourchassent. Chaque citoyen de Londres dans Vampyr fait partie intégrante d'une toile sociale complexe, et changer le sort d'un seul d'entre eux impacte la vie des autres citoyens aussi bien que le cours de l'histoire. Lutte éternelle entre votre conscience et votre survie, vos actions mèneront-elles au salut ou à la ruine de Londres ?

Vampyr sera jouable sur Nintendo Switch™ à la Paris Games Week du 30 octobre au 3 novembre sur le corner FOCUS Home Interactive stand Jeux Made In France.



Vampyr est disponible maintenant sur Nintendo Switch™ .

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio



À propos de Focus Home Interactive

Focus Home Interactive est un éditeur français de jeux vidéo basé à Paris. Focus a produit et lancé au cours de ces dernières années de nombreux titres originaux (A Plague Tale: Innocence, Vampyr, Farming Simulator, Call of Cthulhu, Insurgency: Sandstorm, MudRunner…), devenus de véritables références. Focus Home Interactive publie des jeux vidéo sur les principales plateformes du marché : consoles de salon et PC. Les jeux édités par Focus sont disponibles en magasins et en téléchargement dans le monde entier. Le catalogue de l'éditeur s'enrichira de titres très attendus au cours des prochains mois avec The Surge 2, GreedFall, SnowRunner et bien plus encore.

