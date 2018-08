17 août 2018. FOX21 acquiert les droits d'adaptation du jeu vidéo à succès VAMPYR, développé et coproduit par DONTNOD Entertainment et édité par FOCUS HOME INTERACTIVE, pour la production d'une série télévisée par Wonderland Sound & Vision et DJ2 Entertainment.

Lancé en Juin dernier, VAMPYR s'est imposé sur le marché du jeu vidéo, se positionnant en solide bestseller sur de nombreux territoires, et en prenant la première place des ventes sur STEAM, le leader mondial de la distribution en ligne de jeux vidéo. VAMPYR fait suite au précédent succès retentissant de DONTNOD, LIFE IS STRANGE, qui s'est distingué en remportant de nombreuses récompenses - notamment lors des Peabody et BAFTA Awards - et qui fera également l'objet d'une adaptation en série TV par DJ2 Entertainment.

Le CEO de DONTNOD, Oskar Guilbert, déclare à ce sujet « Nous pensons que VAMPYR offre un univers fantastique pour une série TV. C'est un support nouveau et excitant, aussi bien pour les fans du jeu que ceux qui découvriront pour la première fois son riche univers et son histoire complexe et prenante. Nous sommes impatients de voir comment les équipes talentueuses de FOX21 vont porter l'atmosphère sombre et poignante de notre jeu sur les écrans TV et ainsi renforcer la valeur de cette franchise. »

Jurgen Goeldner, CEO de FOCUS, confirme « Nous sommes ravis de nous associer avec FOX21 pour l'adaptation de VAMPYR en série TV. DONTNOD a créé un univers sombre et immersif incroyable, doté d'une narration remarquable, qui a contribué à faire de VAMPYR un classique moderne du jeu vidéo. Nous sommes impatients de voir FOX21 apporter tout leur talent et leur expérience sur la création de cette série TV, qui permettra à une audience plus grande encore de découvrir le fantastique univers de VAMPYR. »

« Les équipes de DJ2 adorent la vision créative que DONTNOD et Focus dévouent à chacun de leurs projets » ajoute Dmitri Johnson, CEO de DJ2. « L'excellente relation que nous avons nouée depuis notre partenariat sur l'incroyable LIFE IS STRANGE nous a permis de débuter l'aventure VAMPYR bien avant sa sortie. Nous sommes, tout comme eux, excités et impatients de collaborer avec nos amis chez FOX21, Wonderland, et le reste des équipes créatives qui vont nous rejoindre. »

VAMPYR est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (Life is Strange), action (Remember Me) et jeux de rôle (Vampyr). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Square Enix, Focus Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com

