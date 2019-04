Croissance de 22,1% des redevances éditeurs liée à la montée en puissance des projets en développement

Multiplication par 3,5 des royalties grâce notamment au formidable succès de Vampyr

2 avril 2019. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo annonce son chiffre d'affaires pour l'exercice 2018.

Données auditées – En M€ 2017 2018 Variation Chiffre d'affaires 9,7 14,3 +47,4% Dont redevances éditeurs 8,6 10,5 +22,1% Dont Royalties 1,1 3,8 X 3,5



Au titre de l'exercice 2018, DONTNOD Entertainment affiche une forte croissance de son activité à +47,4% et réalise un chiffre d'affaires consolidé de 14,3 M€ contre 9,7 M€ en 2017. Cette performance s'appuie sur la montée en puissance des jeux en cours de production et les royalties perçues au titre des jeux déjà commercialisés.

Le chiffre d'affaires relatif aux redevances éditeurs s'élève à 10,5 M€, en hausse de +22,1% par rapport à l'exercice précédent et reflète un pipeline riche de jeux en développement :

LIFE IS STRANGE 2 TM , en partenariat avec Square Enix, dont les deux premiers épisodes sont sortis respectivement le 27 septembre 2018 et 24 janvier 2019 ;

, en partenariat avec Square Enix, dont les deux premiers épisodes sont sortis respectivement le 27 septembre 2018 et 24 janvier 2019 ; TWIN MIRROR TM , en partenariat avec Bandai Namco Entertainment ;

, en partenariat avec Bandai Namco Entertainment ; 2 autres jeux en développement dont les titres et les éditeurs restent confidentiels.

Suite au formidable succès de VAMPYRTM, qui dès son lancement s'est classé en tête des charts en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans de nombreux autres pays, et aux revenus issus de la première saison de LIFE IS STRANGETM, le chiffre d'affaires relatif aux Royalties a été multiplié par 3,5. A noter que le lancement de LIFE IS STRANGE 2TM conjugué à l'émergence de nouveaux modes de distribution ont permis de relancer les ventes du premier opus de LIFE IS STRANGETM. ceci témoigne de la puissance de la franchise créée par le studio en 2015.

Ainsi, comme annoncé, le second semestre 2018 bénéficie d'une activité en forte croissance qui devrait impacter positivement le niveau d'EBITDA économique1 sur l'exercice 2018.

Enfin, le studio a poursuivi ses investissements afin d'accompagner la montée en puissance des nouveaux jeux en développement.



Prochaine Publication : Résultats annuels 2018, le 25 avril 2019 (après Bourse)

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (Life is Strange, Twin Mirror), action (Remember Me) et jeux de rôle (Vampyr). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Square Enix, Focus Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com

DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

1 Résultat d'exploitation (+) Dotations aux amortissements & provisions nettes de reprises + Crédits d'Impôts Jeu Vidéo

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d′affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-57729-dontnod-ca-2018-vdef-vf.pdf Informations privilégiées :- Information sur chiffre d′affaires annuelCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews