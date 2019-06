Don't Nod Entertainment : DONTNOD SIGNE UN ACCORD STRATÉGIQUE AVEC EPIC GAMES ET DEVIENT COPRODUCTEUR DE TWIN MIRROR

Signature d'un partenariat exclusif avec Epic Games pour la distribution de Twin Mirror sur PC

Acquisition des droits de propriété intellectuelle du jeu

Poursuite de la collaboration avec BANDAI NAMCO Entertainment en charge du publishing, du marketing et de la distribution du titre sur consoles

Renforcement du potentiel de la licence pour une sortie en 2020 avec le soutien d'un nouveau partenaire, Shibuya Productions

10 juin 2019. DONTNOD Entertainment est heureux d'annoncer la signature d'un partenariat exclusif de distribution avec Epic Games sur PC. Twin Mirror, sortira dans sa version PC digitale en exclusivité pendant une période de douze mois sur EPIC Games store. Les conditions financières de ce partenariat assurent une meilleure répartition des revenus en faveur du studio.

En parallèle, DONTNOD Entertainment a acquis les droits de Twin Mirror conformément à la stratégie présentée lors de l'introduction en Bourse : renforcer le portefeuille de propriétés intellectuelles et augmenter la rentabilité des jeux.

BANDAI NAMCO Entertainment, en tant qu'éditeur à l'origine du projet avec DONTNOD Entertainment poursuit son engagement en charge du publishing, du marketing et de la distribution sur Xbox One®, le système tout-en-un de jeux et de divertissement de Microsoft, et sur le système de loisir interactif PlayStation®4.

Afin d'apporter la meilleure expérience de jeu au public et ainsi exploiter au maximum le potentiel de succès de Twin Mirror, DONTNOD Entertainment a fait le choix de prolonger son développement, dont la sortie est maintenant programmée courant 2020, et bénéficiera de l'expertise transmédia d'un nouveau coproducteur Shibuya Productions.

L'ensemble de cette opération contribue positivement au potentiel de création de valeur des actionnaires.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « Conformément à notre stratégie de développement et grâce à notre partenariat avec Epic Games, DONTNOD détient maintenant majoritairement un actif clé supplémentaire. Nous sommes ravis de nous associer à Epic Games et de présenter Twin Mirror à l'immense communauté des joueurs de l'Epic Games Store. Les conditions de cet accord associées au support de Shibuya Productions nous permettront de renforcer le potentiel du titre. Au travers de cette opération stratégique, le studio démontre sa capacité à tirer profit des nouvelles tendances de marché. L'industrie du jeu vidéo est en profonde transformation et offre désormais un avantage compétitif majeur aux créateurs de contenu que nous sommes. »



À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com



À propos de BANDAI NAMCO Entertainment Europe SAS

BANDAI NAMCO Entertainment Europe SAS, filiale de BANDAI NAMCO Holdings Inc., est l'un des principaux éditeurs et développeurs mondiaux de contenu interactif pour plates-formes, notamment les principales consoles de jeux vidéo, sur PC et sur mobile. La société est connue pour avoir créé et publié plusieurs des plus grandes franchises de jeux vidéo du marché, notamment PAC-MAN ™, TEKKEN ™, SOULCALIBUR ™ et DARK SOULS ™, ainsi que de nouvelles franchises telles que LITTLE NIGHTMARES ™ et THE DARK PICTURES ANTHOLOGYTM. Plus d'information sur www.bandainamcoent.eu.

Retrouvez tous les produits BANDAI NAMCO Entertainment sur le site officiel https://store.bandainamcoent.eu



A propos de Epic Games

Fondé en 1991, Epic Games a créé les jeux Fortnite, Unreal, Gears of War, Shadow Complex et la série de jeux Infinity Blade. La technologie Unreal Engine d'Epic permet la création d'expériences interactives réalistes sur PC, console et mobile, mais aussi en réalité alternative, en réalité virtuelle et sur Internet. Unreal Engine est disponible gratuitement sur unrealengine.com. La boutique Epic Games propose une bibliothèque de jeux triés sur le volet, disponible à l'adresse epicgames.com. Pour connaître les dernières actualités du studio, suivez @EpicGames.



A propos de Shibuya Productions

Fondée en 2014, Shibuya Productions est une entreprise monégasque, aussi implantée au Japon, spécialisée dans l'animation et les jeux vidéo à fort contenu, tels qu'Astroboy Reboot, Shenmue III et Cobra Return de Joe Gillian. Shibuya Productions réalise également des Mangas, des documentaires et des films de fiction tout en étant un acteur international du développement de la Pop Culture à qui il dédie un évènement unique MAGIC qui se tient tous les ans à Monaco et Kyoto. http://www.shibuya-productions.com http://www.magic-ip.com

DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

