04 avril 2019. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo et SQUARE ENIX® ont le plaisir de vous faire découvrir l'aventure de votre vie dans Life is Strange 2 !

La seconde saison de la franchise récompensée de Square Enix External Studios et de l'équipe de Life is Strange de DONTNOD Entertainment continue le 9 mai 2019 avec l'épisode 3, « Wastelands ».

Pour visionner l'aperçu de « Wastelands », le troisième épisode de Life is Strange 2, rendez-vous ici :

https://www.youtube.com/watch?v=lepM0I2GCVM

Le périple vers le Mexique de Sean et Daniel Diaz continue dans l'épisode 3, quelques mois après les événements de l'épisode 2 et leur fuite de Beaver Creek. Les deux frères découvrent la vie en marge de la société en faisant la connaissance d'une communauté unie de vagabonds et de fugueurs mêlés à la production illégale de cannabis au milieu des forêts de séquoias géants de Californie.

Cette fois encore, la détermination des frères est mise à rude épreuve alors que de nouvelles amitiés créent des tensions entre eux et qu'ils explorent leurs personnalités propres. Leur objectif mis en doute, leur lien restera-t-il aussi fort ou de nouvelles tensions vont-elles apparaître ?

Par ailleurs, l'équipe de Life is Strange a le plaisir d'annoncer que tous les épisodes de Life is Strange 2 seront désormais disponibles à la vente individuellement, séparément de la saison complète et du lot des épisodes 2 à 5. L'épisode 2 de Life is Strange 2 est maintenant disponible individuellement.

« L'équipe de Life is Strange lit constamment les commentaires des joueurs, et nous avons remarqué une forte demande pour avoir la possibilité d'acheter les épisodes individuellement après la sortie de l'épisode 2 de Life is Strange 2 » a expliqué Jon Brooke, codirecteur de studio chez Square Enix External Studios. « La mise en place de cette option a pris du temps car nous devions nous assurer que tous les épisodes étaient jouables individuellement et dans n'importe quel ordre, ce qui ne faisait pas partie du design de départ. Mais nous sommes ravis de pouvoir annoncer que les fans peuvent désormais acheter chaque épisode de Life is Strange 2 dès sa sortie. »

« Nous aimerions remercier tous les fans qui ont soutenu le projet en achetant la saison complète ainsi que ceux qui prévoient d'acheter les épisodes individuellement, et ceux qui continuent à nous faire part de leurs commentaires. Life is Strange 2 est un projet développé en temps réel, et toutes les idées et réactions des fans nous aident à améliorer le jeu et ses possibilités au fur et à mesure que nous le créons. »

À propos de Square Enix External Studios

Le groupe de développement et d'édition Square Enix External Studios, basé à Londres, travaille avec des studios de développement leaders dans le monde entier à la création de nouvelles propriétés intellectuelles ainsi qu'au développement de nouvelles franchises sous l'égide de Square Enix Holdings. Square Enix External Studios est à l'origine de nombreux jeux, y compris les franchises Just Cause® et Life is Strange®, ainsi que des titres tels que Batman : Arkham Asylum® and Sleeping Dogs®.

À propos de Square Enix Ltd.

Square Enix Ltd., rattachée à l'unité commerciale de Square Enix Europe, publie et distribue des contenus de divertissement édités par le groupe SQUARE ENIX®, EIDOS® et TAITO® en Europe et dans la zone PAL. Square Enix Ltd. s'appuie également sur un réseau international de studios de développement leaders tels que Crystal Dynamics ® et Eidos Montréal®. Le groupe Square Enix peut s'enorgueillir de posséder les droits de produits tels que : FINAL FANTASY®, qui s'est vendu à plus de 142 millions d'exemplaires dans le monde entier, DRAGON QUEST® qui s'est vendu à plus de 76 millions d'exemplaires, TOMB RAIDER® qui s'est vendu à plus de 67 millions d'exemplaires et le légendaire SPACE INVADERS®. Square Enix Ltd. est une filiale en propriété exclusive basée à Londres de Square Enix Holdings Co., Ltd.

Plus d'informations sur Square Enix, Inc. sont disponibles à l'adresse suivante : https://square-enix-games.com.

Life Is Strange 2 © 2018 Square Enix Ltd. Tous droits réservés.

Développé par DONTNOD Entertainment SARL.

LIFE IS STRANGE, SQUARE ENIX et le logo SQUARE ENIX sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Square Enix Holdings Co., Ltd. DONTNOD is a trademark of DONTNOD Entertainment SARL. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

