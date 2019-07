Don't Nod Entertainment : DONTNOD LAURÉAT 2019 DES TROPHÉES FUTUR40 REGROUPANT LES CHAMPIONS DE LA CROISSANCE FRANÇAIS

10 juillet 2019. DONTNOD Entertainment studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce avoir été distingué au palmarès de la 6ème édition des Trophées Futur40, regroupant les champions de la croissance en France.

Forbes France, en association avec PMEfinance-EuropeEntrepreneurs, l'association de la Finance Française Paris Europlace et la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d'investissements (F2iC), récompense les 40 PME et ETI (hors valeurs financières et foncières), cotées sur Euronext à Paris et éligibles au PEA-PME, qui ont affiché les plus forts taux de croissance de leur chiffre d'affaires au cours des trois derniers exercices. À l'issue de la présélection d'entreprises cotées à Paris réalisée par Morningstar, les sociétés sont classées par taux de croissance annuel moyen sur 3 ans, puis analysées par le cabinet RSM. Un comité de pilotage, composé de représentants des différents partenaires, arrête la liste des lauréats.

Ainsi, DONTNOD s'est vu distinguer dans la catégorie « Croissance Tech » à l'occasion de la cérémonie de remise des trophées qui s'est déroulée le mardi 9 juillet 2019, sous l'égide d'Olivia Grégoire, députée de Paris, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale et présidente d'honneur de PMEfinance-EuropeEntrepreneurs.

Coté sur Euronext Growth depuis mai 2018, DONTNOD a affiché un développement soutenu en 2018, avec un chiffre d'affaires de 14,3 M€ en croissance de 48,2% lié au formidable succès du jeu VAMPYRTM écoulé à ce jour à plus d'1 million d'exemplaires.

À cette occasion, Oskar Guilbert, Fondateur et Président Directeur Général de DONTNOD a déclaré :

« Nous sommes fiers et honorés d'avoir été distingués au palmarès Futur40 qui consacre notre forte croissance d'activité depuis trois ans. Ce trophée récompense l'engagement continu de l'ensemble des collaborateurs de DONTNOD, dont les efforts nous permettent de consolider notre position majeure de créateurs de contenus originaux dans un marché mondial du jeux vidéo très dynamique.»

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com

DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59297-communique-dontnod_futur40-vdef-vf.pdf Informations privilégiées :- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…)Communiqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews