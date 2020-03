Donaldson : étend son service de filtration connecté iCue™ à l'Europe

Le suivi en temps réel des collecteurs de poussières industrielles contribue au gain de temps et à la réduction des coûts d’utilisation

Donaldson Company, Inc. (NYSE : DCI), un leader mondial des systèmes et des solutions de filtration, a annoncé aujourd’hui l’extension de son service de filtration connecté iCue™ à l’Europe. Ce service, qui assure le suivi en temps réel des dépoussiéreurs industriels, aide les équipes de maintenance à améliorer la gestion de la collecte des poussières.

Les premiers clients du service iCue, lancé en septembre 2019 aux Etats-Unis, ont mentionés des avantages dans trois catégories principales :

La réduction des temps d’arrêt des dépoussiéreurs et des lignes de production associées,

La diminution des coûts de maintenance en termes de main-d’œuvre et de pièces, y compris l’allongement des intervalles de remplacement des filtres, et

La meilleure gestion des tâches de maintenance des dépoussiéreurs et de la collecte des données de fonctionnement.

D’après des recherches effectuées par Donaldson, 65 % des opérateurs ont rapporté qu'ils subiraient des temps d’arrêt de leur production si leur collecteur de poussières tombait en panne suite à l’oubli d’une maintenance. « Les collecteurs des poussières jouent un rôle important dans la gestion des poussières et des émissions de particules », mentionne Bart Robbeets, directeur du service après-vente chez Donaldson Europe. « Le service iCue fournit des renseignements en temps réel qui peuvent aider les équipes de maintenance à résoudre les problèmes plus tôt et à maintenir un dépoussiéreur en fonctionnement. Cette visibilité accrue sur le fonctionnement des équipements aide nos clients à améliorer leur efficacité, réduire leurs coûts et augmenter les temps de disponibilité de leurs lignes de production. »

Le service de filtration connecté iCue contrôle certains indicateurs d’exploitation clés des collecteurs de poussières grâce à des capteurs additionnels afin de répondre à des besoins spécifiques. Les utilisateurs ont accès à des fonctionnalités comme :

Des alertes en temps réel adressées par courrier électronique directement aux équipes de maintenance ou autres, pour évaluation et actions,

Un tableau de bord facile à utiliser détaillant tous les collecteurs de poussières bénéficiant du service,

Des rapports automatisés sur l'historique de performances de chaque collecteur de poussières, et

Une équipe de support à la clientèle offrant une assistance en direct.

« Les responsables de production nous disent que le suivi actif des performances de leurs dépoussiéreurs est un défi à la fois en termes de temps et de savoir technique », a expliqué Wade Wessels, directeur global des solutions connectées chez Donaldson. « Notre service iCue automatise le suivi et fournit des données simples et exploitables qui aident nos clients à gérer leurs équipements avec confiance et facilité. »

Le module iCue est compact et simple à installe et ne nécessite aucune intégration informatique dans un réseau interne. iCue est aussi compatible avec la plupart des grandes marques de collecteurs de poussières. L’abonnement annuel inclut le matériel, les rapports automatisés, les alertes de maintenance en temps réel et une interface en ligne permettant une analyse plus détaillée.

Pour en savoir plus sur le service de filtration connecté iCue de Donaldson, rendez-vous sur https://www.donaldson.com/fr-fr/connected-solutions, ou envoyez un e-mail à connectedsolutions-europe@donaldson.com.

À propos de Donaldson

Créée en 1915, Donaldson est un leader mondial du secteur de la filtration qui dispose de points de vente, de fabrication et de distribution dans le monde entier. Les technologies de filtration innovantes de Donaldson sont conçues pour relever les défis de filtration complexes et améliorer les performances des équipements des clients.

