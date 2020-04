L'avenir de la participation de Dongfeng dans PSA n'est pas encore scellé

Dans le cadre du rapprochement programmé entre Peugeot et Fiat Chrysler Automobiles, Dongfeng avait accepté de réduire sa participation de 12,2% dans PSA en revendant 30,7 millions d'actions à la firme française pour faciliter ce processus. La valeur de cette participation s'élevait à environ 680 M€ et devait permettre à Donfeng de détenir 4,5% de l'entité fusionnée PSA FCA.

Toutefois, lors d'une réunion avec les investisseurs, un responsable de Dongfeng a déclaré que la société chinoise était en train d'examiner l'opération. "Il est possible que le plan de cession de la participation change. Nous sommes en train d'évaluer la question", a-t-il déclaré. "C'est étroitement lié aux discussions de fusion de PSA avec FCA, donc nous sommes également en pourparlers étroits avec eux", a-t-il ajouté.

Depuis le 1er janvier,PSA a perdu moins de terrain que Fiat Chrysler, mais les deux titres ont largement sousperformé le marché en Europe

Un document dont Reuters a pris connaissance montre que Dongfeng et PSA prévoient de supprimer des emplois chez DPCA, leur coentreprise basée à Wuhan, et de réduire le nombre d'usines pour essayer de rendre l'entreprise commune plus rentable. La pandémie de coronavirus a fait chuter les marchés des actions et de la dette, bloquant des transactions comme le rachat de Navistar par Traton, et les efforts de Borgwarner pour conclure un accord avec Delphi. PSA et FCA ont déclaré en décembre qu'ils s'attendaient à ce que leur accord, qui doit être approuvé par les autorités réglementaires américaines, soit conclu dans 12 à 15 mois.