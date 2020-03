Dorel Industries : publie ses résultats du quatrième trimestre et de fin d'exercice 2019

Montréal, Québec - 3/11/2020

La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd'hui les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice clos le 30 décembre 2019. Le chiffre d'affaires a atteint 653,4 millions de dollars US au quatrième trimestre, soit un recul de 4,4 % par rapport au chiffre d'affaires de 683,5 millions de dollars US réalisé un an plus tôt. La perte nette déclarée au quatrième trimestre s'est établie à 0,6 million de dollars US, soit 0,02 $ US par action après dilution, comparativement à 443,9 millions de dollars US, ou 13,68 $ US par action après dilution, un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté1 s'est élevé à 2,3 millions de dollars US, soit 0,07 $ US par action après dilution, comparativement à 10,3 millions de dollars US, ou 0,31 $ US par action après dilution, au quatrième trimestre de 2018.

Pour l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires est demeuré stable à 2,63 milliards de dollars US, contre 2,62 milliards de dollars US lors du précédent exercice. La perte nette déclarée s'est élevée à 10,5 millions de dollars US, soit 0,32 $ US par action après dilution, comparativement à 444,3 millions de dollars US, ou 13,70 $ US par action après dilution, un an auparavant. Le bénéfice net ajusté de l'exercice s'est chiffré à 16,8 millions de dollars US, soit 0,51 $ US par action après dilution, comparativement à 39,5 millions de dollars US, ou 1,21 $ US par action après dilution, l'an dernier.

« Nos équipes ont fait un excellent travail pour ramener les stocks à des niveaux plus habituels en les réduisant de 80 millions de dollars US depuis le troisième trimestre. Le chiffre d'affaires de la division Dorel Sports a progressé pour un troisième trimestre consécutif alors que nos nouveaux modèles, particulièrement ceux de marque Cannondale, se vendent bien. Les défis auxquels a fait face l'unité d'exploitation Dorel Juvenile Europe ont porté ombrage aux progrès réalisés dans d'autres territoires. Au cours des deux premiers mois de 2020, nous observons des signes de redressement en Europe. Les difficultés éprouvées par la division Dorel Maison, en lien essentiellement avec les tarifs douaniers, sont en voie d'être résolues et la division concentre ses efforts sur la croissance de son chiffre d'affaires alors qu'elle s'apprête à faire une percée dans de nouvelles catégories de produits. Les ventes générées par le commerce électronique ont poursuivi leur progression et ont représenté 70 % des ventes brutes totales de la division au quatrième trimestre.

« Après le Nouvel An chinois, la réouverture des usines de nos fournisseurs en Chine a été repoussée en raison du coronavirus et la production a été retardée de deux semaines dans la plupart des cas. Cette pénurie temporaire de main-d'œuvre a perturbé la chaîne d'approvisionnement pendant plusieurs semaines. La plupart des usines du pays ont aussi repris leurs activités et expédient des marchandises, mais pas encore aux niveaux habituels. Les activités d'exploitation à notre principale usine en Chine de la division Dorel Produits de puériculture s'améliorent de jour en jour. Nous fonctionnons actuellement à 95 % de notre capacité de production. Bien que la production ait été plus lente qu'à l'habitude, nous n'avons pas constaté d'impact important sur les dépenses de consommation pour les produits de Dorel chez les détaillants au cours des deux premiers mois de 2020 et nos trois divisions continuent d'enregistrer des hausses d'achats en ligne. Il va sans dire que nous suivons la situation de près, » a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.