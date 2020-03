Dormakaba : Oddo confirme son opinion après le warning

04/03/2020 | 10:51

Les résultats du 1er semestre 2019-20 ressort à 0,8% de croissance organique et la marge EBITDA à -50pb (contre +1,3% et +30 pb attendus par le consensus).



' Le groupe a été pénalisé par des décalages de projets (Allemagne), des difficultés IT (système ERP aux US), une faiblesse de la demande (H-K, Australie, etc) et des éléments non récurrents (-50 pb avec peu de détails) ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses souligne que le groupe revoit à la baisse ses objectifs sur l'exercice 19-20, prévoyant désormais une croissance organique légèrement inférieure à celle de l'année dernière (1.3%) contre une prévision supérieure auparavant et une marge d'EBITDA en recul léger (contre en progression auparavant).



Oddo confirme son opinion Alléger sur la valeur et son objectif de cours de 620 CHF, indiquant que c'est le 3ème warning du groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.