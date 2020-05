Les résultats trimestriels de Dormakaba affectés par le Covid-19

Zurich (awp) - Le fournisseur de solutions d'accès sécurisées aux bâtiments Dormakaba a averti vendredi avoir enregistré au 3e trimestre des recettes et une profitabilité en berne en raison de la propagation du coronavirus notamment en Chine. L'entreprise de Rümlang renonce à communiquer des prévisions pour le reste de l'année, l'incertitude demeurant trop élevée.

Durant ce 3e trimestre allant de janvier à mars de l'exercice décalé 2019/2020, le chiffre d'affaires a baissé de 3% sur un an, annonce un communiqué, sans détailler davantage.

La marge du bénéfice opérationnel brut (Ebitda) a pour sa part cédé 150 points de base en comparaison annuelle. "Un strict contrôle des coûts a cependant aidé la rentabilité malgré la baisse des volumes", souligne Dormakaba.

Le flux de liquidités disponibles a pu être doublé à 80 millions de francs suisses sur un an au 3e trimestre.

Pour faire face à l'impact du coronavirus sur la marche des affaires, la société assure bénéficier d'un solide bilan mais également d'une ligne de crédit de 500 millions pas encore utilisée et qui pourrait être relevée si besoin.

La firme a introduit le chômage partiel dans certains pays et réduit le nombre de collaborateurs temporaires.

En outre le salaire mensuel du conseil d'administration, de la direction et des cadres supérieures a été réduit de 10%.

En fonction de l'évolution du virus, l'entreprise ajustera ses coûts à la nouvelle réalité des marchés.

Le fournisseur de solutions d'accès sécurisés aux bâtiments poursuit cependant certains de ses investissements dans l'innovation et la transformation numérique.

En Chine la production et la demande sont de nouveau à un niveau "satisfaisant" mais les mesures de confinement prises dans les autres marchés en Amérique du Sud et du Nord, en Europe et une partie de l'Asie pèsent lourdement sur Dormakaba.

Dormakaba retire ainsi ses anciennes prévisions pour l'exercice en cours et renonce à en émettre d'autres à cause des incertitudes et du manque de visibilité.

