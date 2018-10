Avertissement sur résultats pour Dottikon au premier semestre

Zurich (awp) - Dottikon s'attend à une baisse "considérable" du chiffre d'affaires et du bénéfice net sur un an au premier semestre 2018/19, clos fin septembre. Les incertitudes économiques et géopolitiques, ainsi que des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement sont notamment à l'origine de cet avertissement sur résultats, indique lundi le chimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique.

Le groupe s'attendait jusqu'ici à générer des recettes stables pour son exercice décalé, malgré un accès de faiblesse attendu en première moitié d'année, selon les prévisions publiées fin mai. La société ne chiffre pas ses attentes.

L'application rigoureuse de lois sur la protection de l'environnement a débouché sur la fermeture temporaire ou permanente de chimistes en Asie, précise l'entreprise au sujet des soucis d'approvisionnement.

Parmi les causes évoquées pour expliquer l'avertissement sur résultats, Dottikon cite également la "mise à l'échelle de processus" dans un contexte de plus en plus rapide d'homologation par le marché.

Les difficultés rencontrées lors de la période sous revue ont entraîné davantage de complexité pour Dottikon et l'interruption de "campagnes". Le groupe a dû composer avec des reports de livraison et production.

Le groupe argovien présentera son rapport semestriel le 27 novembre.

