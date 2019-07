TrackInsight: Performance positive pour les valeurs industrielles

Les ETFs liés au secteur industriel ont vu leurs valeurs s’apprécier de +1,12% en moyenne ce mardi 23 Juillet. Les valeurs industrielles sont fortement corrélées aux indices les plus importants, comme le Dow Jones Industrial Average, qui a pris +0,7% ce mardi. Globalement, les récentes fluctuations du marché s’expliquent pas deux raisons : la prochaine décision de la Réserve Fédérale Américaine (Fed) et l’évolution des discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Comme la Fed a clairement fait entendre qu’une baisse des taux aura lieu lors des prochaines semaines, le marché a réagi hier à l’annonce de l’avancée des discussions commerciales, les Etats-Unis envoyant Robert Lighthizer en Chine la semaine prochaine pour négocier. En 2019, les valeurs industrielles sont en très nette hausse de +23,94% en moyenne. 17 ETFs répliquent 12 indices liés à ce segment, et ils regroupent un total de $5,3 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com