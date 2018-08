DOWDUPONT :relève son objectif de synergies de coûts

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe chimique DowDuPont a présenté hier soir des comptes meilleurs que prévu au deuxième trimestre. Sur cette période, le bénéfice net a atteint 1,77 milliard de dollars, soit 76 cents par action, contre 1,32 milliard de dollars, ou 1,07 dollar par action, un an plus tôt. Le nombre d'actions de la société a fortement reculé en un an. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,37 dollar, soit 7 cents de mieux que le consensus Reuters. Les revenus ont bondi de 17% à 24,20 milliards de dollars, là où le marché anticipait 23,6 milliards de dollars.Plus de 375 millions de dollars de synergies de coûts ont été réalisées ce trimestre, portant le total à 900 millions depuis la finalisation de la fusion entre Dow Chemicals et DuPont. Le groupe vise désormais 1,4 milliard de synergies cette année, soit 15% de plus qu'auparavant.