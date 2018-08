DowDuPont : bat le consensus au 2e trimestre

02/08/2018 | 13:57

DowDuPont -le groupe de chimie issu de la fusion entre Dow Chemical et DuPont en 2017- affiche un BPA ajusté en hausse de 41% à 1,37 dollar au titre du deuxième trimestre, dépassant ainsi de neuf cents l'estimation moyenne des analystes.



L'EBITDA opérationnel progresse de 29% à 5,7 milliards de dollars pour des revenus en hausse de 17% à 24,2 milliards, avec des croissances à deux chiffres dans chaque division et des gains dans toutes les zones géographiques.



'Nous continuons de voir une croissance supérieure au marché dans la plupart de notre portefeuille d'activités', indique DowDuPont, qui table pour le trimestre en cours sur des croissances de plus de 10% des revenus et de plus de 12% de l'EBITDA opérationnel.



