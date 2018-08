DowDuPont : dépasse les attentes pour le 4e trimestre d'affilée

Le groupe, issu de la fusion entre Dow Chemical et DuPont, a lancé de nouveaux matériaux pour l'emballage, de nouveaux ingrédients pour les détergents et une nouvelle variété de semence, a dit le directeur financier Howard Ungerleider, lors d'une téléconférence avant la publication des résultats.

Il a ajouté que l'entreprise, présente à l'échelle mondiale, s'approvisionne souvent localement et ne s'attend donc pas à ce que les tarifs douaniers aient un impact sur ses activités cette année.

Les ventes de la divisions "Materials Science", la plus importante en termes de chiffre d'affaires et qui fabrique des produits chimiques utilisés pour les cosmétiques, les matériaux d'emballage et les liquides de freins, ont progressé de 18% à 12,6 milliards de dollars (10,85 milliards d'euros) au deuxième trimestre.

"Nos lancements de nouveaux produits ont trouvé un écho chez les clients, entraînant une forte demande sur chacun de nos marchés-cibles", a déclaré le directeur général Ed Breen.

Les ventes de la division "Agriculture" ont progressé de 25% à 5,7 milliards de dollars, la vague de froid dans l'hémisphère nord au printemps ayant contribué à décaler les achats de semences du mois d'avril sur le mois de mai.

Cette division a souffert au cours des dernier mois en raison d'un ralentissement de la demande alors que sa production continuait d'augmenter.

DowDupont avait prévenu en avril qu'elle pourrait être affectée par l'escalade des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis après l'annonce par Pékin de nouveaux droits de douane sur les importations de soja en provenance des Etats-Unis.

Les prix ont augmenté de 4% environ sur le trimestre avec des hausses de 5% dans la division "Materials Science" et de 4% dans la division "Agriculture".

A l'échelle de l'ensemble du groupe, le bénéfice par action ajusté a bondi de 41%, à 1,37 dollar, tandis que le chiffre d'affaires net a progressé de 17% à 24,2 milliards de dollars, soit, selon l'entreprise, près de quatre milliards de plus que celui réalisé si elle avait existé en tant que telle il y a un an.

Les analystes financiers avaient anticipé respectivement 1,30 dollar et 23,6 milliards, selon le consensus Thomson Reuters I/B/E/S.

Dow et DuPont ont finalisé en septembre dernier leur fusion de 130 milliards de dollars.

(Benoit Van Overstraeten et Marc Joanny pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

par Laharee Chatterjee et Nivedita Bhattacharjee