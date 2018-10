DowDupont inscrit une charge de 4,6 milliards de dollars liée à l'agriculture

New York(awp/afp) - Le géant de l'agrochimie DowDupont va inscrire dans ses comptes trimestriels une charge de 4,6 milliards de dollars, en raison des dépréciations d'actifs dans sa division agriculture, qui pâtit de la guerre commerciale sino-américaine.

Dans un document adressé jeudi soir au gendarme de la Bourse, la SEC, le groupe indique que les flux de trésorerie disponible dans sa division agriculture vont être réduits, principalement à cause de faibles ventes et d'une stagnation de ses marges en Amérique du nord et en Amérique latine.

Si le groupe voit par exemple les ventes réalisées au Brésil diminuer lorsqu'il les convertit en dollars, ce sont surtout les incertitudes engendrées par le bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine qui affectent le plus les ventes de ses produits agricoles -- semences et pesticides --, les agriculteurs américains réduisant leurs dépenses.

En réponse à des taxes supplémentaires imposées à des importations de biens chinois, Pékin a opté pour des mesures de rétorsion frappant notamment les importations de soja américain de 25% de nouveaux droits douaniers.

Premier importateur mondial de soja, la Chine a également réduit ses achats de soja américain et s'est tournée vers le Brésil, ce qui incite les agriculteurs brésiliens à consacrer davantage de surfaces cultivables à cette céréale au détriment du maïs.

Or ce dernier représente deux tiers des ventes de semences de DowDupont, contre 20% seulement pour le soja.

"Notre anticipation d'une croissance lente (dans la division agriculture) est alimentée par le fait qu'il y a un déplacement vers le soja au détriment du maïs en Amérique latine, ce qui se traduit par une réduction des surfaces dédiées" au second, écrit DowDupont dans le document boursier.

La chute des prix des matières premières agricoles et le fait que les stocks soient plus importants que prévu devraient également inciter les agriculteurs à acheter moins de semences, a averti DowDupont.

Tous ces vents contraires devraient conduire à un abaissement des prévisions de ventes et de rentabilité sur le long terme, a encore prévenu l'entreprise.

Dans un communiqué publié après l'envoi du document boursier, DowDupont a tenu à préciser que les résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre ne seraient pas affectés par ces alertes.

À Wall Street, le titre perdait 1,18% vers 12H45 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance.

DowDupont est né du mariage il y a un an des deux groupes d'agrochimie américains Dow Chemical et DuPont.

Le groupe entend se scinder en différentes entités en 2019: la division science des matériaux prendra son indépendance à la fin du premier trimestre 2019, tandis que la branche agriculture et celle de la chimie de spécialité voleront de leurs propres ailes à compter du 1er juin 2019.

afp/jh