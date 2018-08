DowDupont: résultats en hausse au 2e trimestre, portés par l'activité agricole

New York (awp/afp) - Le géant américain de la chimie DowDupont a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, profitant notamment d'un rebond de l'activité de sa branche agricole, avec notamment un bénéfice net en hausse de 34% à 1,8 milliard de dollars.

Selon les résultats publiés jeudi, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 17% à 24,2 milliards de dollars, quand les analystes attendaient seulement 23,6 milliards en moyenne. Le bénéfice ajusté par action, qui sert de référence à Wall Street, est ressorti à 1,37 dollar contre 1,30 dollar anticipé.

Les ventes ont progressé dans la plupart des zones géographiques. La croissance a été largement portée par la division agriculture du groupe, dont le chiffre d'affaires bondit de 25% en raison d'un retour à la normale de l'activité "après les retards liés aux conditions météorologiques au premier trimestre, et (d') une hausse des prix", a indiqué le groupe dans un communiqué.

La croissance du chiffre d'affaires a également été forte dans la division science des matériaux (+18%) et celle de chimie de spécialité (10%).

"Nous avons continué de fournir de bons résultats, avec une augmentation (d'un pourcentage) à deux chiffres du chiffre d'affaires et de l'excédent brut d'exploitation", a déclaré le directeur général Ed Breen, cité dans le communiqué.

DowDupont, issu du mariage il y a près d'un an des deux groupes d'agrochimie Dow Chemical et DuPont, précise avoir désormais réalisé près de 900 millions de dollars d'économies depuis cette fusion, dont 375 millions au deuxième trimestre.

Le groupe a relevé jeudi son objectif d'économies pour cette année comparé à 2017, visant désormais 1,4 milliard de dollars contre 1,2 milliard auparavant.

Pour le troisième trimestre, DowDupont prévoit une hausse de plus de 10% pour son chiffre d'affaires, et de plus de 12% pour son excédent brut d'exploitation, a précisé le directeur financier Howard Ungerleider, cité dans le communiqué.

afp/rp