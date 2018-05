DowDupont: résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre

New York (awp/afp) - Le géant américain de la chimie DowDupont a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, avec un bénéfice net en hausse de 24,3% à 1,10 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 21,5 milliards de dollars, légèrement supérieur aux 21,42 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice ajusté par action, qui sert de référence à Wall Street, est ressorti à 1,12 dollar contre 1,10 dollar anticipé.

Les ventes, qui ont progressé dans la plupart des régions géographiques, ont été portées par la division science des matériaux (+17%) et celle de la chimie de spécialité (11%).

Ces hausses ont "plus que compensé" le déclin des ventes de 25% observé dans la division agriculture, dû aux retards pris dans les plantations dans l'hémisphère nord et au Brésil en raison de conditions météorologiques défavorables, indique le groupe dans un communiqué.

"Nous avons enregistré un chiffre d'affaires et une rentabilité opérationnelle solides au premier trimestre, tandis que nos équipes ont avancé dans le processus de séparation des divisions" du groupe, a déclaré le directeur général Ed Breen, cité dans le communiqué.

Engagée dans un programme de réductions de coûts évalué à 3,3 milliards de dollars, l'entreprise affirme avoir d'ores et déjà réalisé plus de 300 millions d'économies au cours du premier trimestre et se dit "en voie d'atteindre" 75% des objectifs de ce plan "d'ici à la fin du troisième trimestre 2018".

Le groupe a confirmé qu'il comptait donner son indépendance à sa division science des matériaux à la fin du premier trimestre 2019, tandis que la branche agriculture et celle de la chimie de spécialité voleront de ses propres ailes à compter du 1er juin 2019.

afp/lk