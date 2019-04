DOW finalise sa séparation de DowDuPont

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dow s'est séparé hier du groupe DowDuPont, se positionnant en tant qu'entreprise leader spécialisée dans la science des matériaux. Forte d'un périmètre recentré et simplifié sur trois segments de marché à forte valeur ajoutée pour les consommateurs : emballages, infrastructure et biens de consommation et d'une position avantagée sur ses trois composantes verticalement intégrées – l'éthylène, le propylène et les silicones. "Ainsi, Dow possède des atouts qui lui confèrent un positionnement privilégié pour générer de la croissance et être moteur d'innovation pour ses clients", a indiqué Dow.Chaque actionnaire titulaire d'actions DowDuPont en date du 21 mars 2019, a reçu une action ordinaire de Dow pour trois actions ordinaires de DowDuPont. Les fractions d'actions de DowDuPont restantes seront payées en numéraire.Les actions ordinaires de Dow seront réintroduites à la Bourse de New York sous le symbole historique de la société "DOW", à compter du 2 avril 2019. Elles seront également cotées au sein du Dow Jones Industrial Average (DJIA)." C'est le début d'un excitant chapitre de l'histoire du nouveau Dow ", a déclaré Jim Fitterling, directeur général." Les changements réalisés en terme de périmètre d'activités, de structure de coûts et de culture d'entreprise, sont significatifs. La concentration et la rationalisation de nos activités sur des segments spécifiques nous permettent d'opérer selon un cahier des charges simple, qui consiste à générer une croissance durable des bénéfices pour l'ensemble nos parties prenantes"."En capitalisant sur les éléments intrinsèques qui font notre force, nous sommes en capacité d'innover plus rapidement, d'être plus productifs et d'investir de manière stratégique et opportune afin de libérer plus de valeur et de bénéficier des meilleures opportunités de rendement pour nos actionnaires ", a poursuivi le dirigeant." Aujourd'hui est un jour important que nous célébrons avec nos clients, nos communautés, nos actionnaires et l'ensemble des équipes de Dow de par le monde ", a déclaré Howard Ungerleider, président et directeur financier." Le nouveau Dow possède les atouts en termes de compétences et de ressources pour atteindre des performances opérationnelles et financières de premier plan : un périmètre d'activité et un portefeuille recentrés, une rationalisation de la structure des coûts, de la discipline en matière d'allocation du capital et une politique d'investissement optimisée pour nos actionnaires ", a précisé le président.