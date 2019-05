DowDuPont : charge exceptionnelle pour le 2e trimestre

29/05/2019 | 13:27

DowDuPont -qui doit prendre le nom de DuPont après la scission de sa division d'agrochimie Corteva Agriscience le 1er juin- annonce une charge avant impôt et sans décaissement de trésorerie entre 800 millions et 1,3 milliard de dollars.



Cette charge, qui sera intégrée dans les comptes du deuxième trimestre 2019, reflètera des dépréciations de survaleur du fait de projections financières révisées pour l'unité biosciences industrielles, du fait notamment de conditions de marché défavorables.



Le groupe de Wilmington (Delaware) confirme néanmoins les objectifs de DuPont pour l'ensemble de l'exercice, à savoir une croissance organique des ventes de 2-3% et une hausse de l'EBITDA opérationnel ajusté de 3-5%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.