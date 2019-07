Drax : Credit suisse n'est plus à la vente

09/07/2019 | 10:44

Estimant que l'action n'est désormais plus chère, Credit suisse a renoncé à son conseil vendeur ('sous-performance') sur Drax, l'énergéticien britannique. L'objectif de cours est ramené de 325 à 295 pence.



Alors que le titre Drax a perdu plus du quart de sa valeur en trois mois, les analystes estiment son potentiel de baisse s'est sensiblement réduit.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.