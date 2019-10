Drone Volt : Invest Securities abaisse son objectif de cours

15/10/2019 | 11:01

Invest Securities estime qu'avec un chiffre d'affaires sur 9 mois de 5,2 ME (contre 7,1mE attendu), la dynamique de croissance est plus faible qu'anticipée en raison d'une montée en puissance moins rapide de Drone Volt Factory.



' Le management a révisé son objectif de croissance 2019 à +15% (vs +25% préc.) et table désormais sur un EBITDA à l'équilibre sur le S2 2019 (vs 2019 préc.) ' indique le bureau d'analyses.



' Sur la base de ces nouvelles guidelines, nous adoptons une approche plus prudente sur 2019/21e avec notamment un CA 2019 abaissé de -15% à 8,6mE et un EBITDA attendu à -0,9mE (vs 0,2mE préc.) ' rajoute Invest Securities.



Les analystes estiment que Drone Volt Factory recèle un fort potentiel à moyen terme justifiant leur opinion d'Achat. L'objectif de cours est abaissé à 0,35E (contre 0,46 E).



