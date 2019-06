DRONE VOLT : Lettre aux actionnaires N°11

LETTRE AUX ACTIONNAIRES JUIN 2019 N°11 DRONE VOLT a publié un chiffre d'affaires en hausse de 5% au premier trimestre 2019 accompagné d'une hausse de 60% de sa marge brute. Les activités « Factory, Services & Academy » affichent une marge brute supérieure à 50 % pour le 3 ème trimestre consécutif. Ces indicateurs révèlent le choix gagnant d'un positionnement sur des marchés porteurs comme la sécurité ou les services aux collectivités. En outre, nos derniers développements en Intelligence Artificielle devraient nous permettre d'accélérer encore notre croissance ». Madame, Monsieur, Cher actionnaire, Je suis très heureux de vous retrouver pour cette onzième lettre aux actionnaires placée sous le signe de l'envol de la division « Factory, Services & Academy ». En effet, DRONE VOLT a annoncé pour son premier trimestre un chiffre d'affaires de 1,760 M€ (en hausse de 5%) dont plus de la moitié est issue des activités à forte valeur ajoutée, entrainant une hausse de la marge brute de près de 60% sur la période. Le groupe DRONE VOLT est donc bien aujourd'hui un acteur établi dans la conception et la fabrication de drones professionnels. Notre gamme Hercules et l'Altura Zenith sont en lice sur de très nombreux projets en Europe et aux Etats-Unis. DRONE VOLT est aussi un acteur incontournable en Intelligence Artificielle, domaine dans lequel nous continuons d'investir. Et les dernières évolutions de la PENSAR permettent d'envisager de nouveaux débouchés. Ainsi, la rentrée verra naître une nouvelle version de notre logiciel qui permettra à nos clients de développer leurs propres applications. Cette solution innovante recueille un succès déjà mesurable auprès de grands comptes qui souhaitent développer des applications uniques et dédiées. En matière de sécurité et de surveillance, les perspectives sont considérables. Comme vous pouvez le constater, votre société a largement franchi un cap, et ceci grâce à vous, fidèles actionnaires, qui nous soutenez depuis plusieurs années, ce dont je vous remercie infiniment. Je vous invite à venir nous rencontrer lors de notre Assemblée Générale Mixte du 16 juillet à 14 heures à Paris, et partager avec l'équipe Drone Volt les dernières évolutions de votre société autour d'une coupe de champagne (détails pratiques ci-dessous). Olivier GUALDONI, Président Directeur Général VENEZ NOMBREUX PARTICIPER A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Le 16 JUILLET à 14 H, au 112 avenue KLEBER. 75116 PARIS - Cabinet REED SMITH - Métro TROCADERO BULLETIN DE VOTE JOINT EN ANNEXE A COMPLETER OU POSSIBILITE DE VOTE PAR INTERNET VIA VOTRE INTERMEDIAIRE BANCAIRE TOUTES LES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET https://www.dronevolt.com/fr/investissement-drone-volt/documents/?t=AG +33 (0)1 80 89 44 44 14 rue de la perdrix, Lot 201 Villepinte 95934 Roissy Charles de Gaulle Cedex www.dronevolt.com Danemark | Canada | France | Suisse | Italie | USA | Benelux

DRONE VOLT a présenté ses résultats annuels 2018 le 13 mars 2019 : Grâce à une transformation maitrisée de son modèle historique de distributeur à constructeur, DRONE VOLT a terminé son exercice 2018 sur un chiffre d'affaires consolidé annuel de 7,4 millions d'euros. La croissance de 172% réalisée en 2018 sur les activités stratégiques (DRONE VOLT FACTORY, SERVICE et ACADEMY) est tirée par le succès des offres du groupe sur un marché dynamique qui s'est traduit par de nombreuses signatures de contrats. L'exercice 2018 a également été la première année d'intégration des équipes d'AERIALTRONICS dans un contexte d'évolution globale des effectifs engagées au cours des 2 dernières années vers des profils plus qualifiés. L'effectif total est passé de 49 personnes en 2017 à 57 en 2018. Grâce à une optimisation de son organisation, DRONE VOLT a diminué ses coûts de structure, améliorant son résultat opérationnel courant (voir tableau ci-dessous) et un plan d'optimisation des charges opérationnelles portant sur une diminution des frais de représentation (salons en France et à l'étranger) devrait générer près de 800 Keuros d'économies en année pleine. La stratégie du groupe a été soutenue par des investisseurs qui ont permis de lever un total de 5 millions d'euros sur 2018, et les fonds propres se sont renforcés à 7,9 millions d'euros au 31 décembre 2019 (contre 6,9 un an plus tôt). En mai 2019, DRONE VOLT lève 760 Keuros par l'émission d'une obligation remboursable en numéraire et en actions nouvelles et existantes (ORNANE) et les actionnaires historiques se renforcent par augmentation de capital d'un montant de 528,7 Keuros, attestant ainsi de leur confiance en l'avenir du groupe. Il est vrai que les perspectives sont favorables, grâce à un pipeline de négociation de plus de 50 discussions engagées. Données en keuros - Non Auditées - Normes IFRS 2017 2018 Chiffre d'affaires 7 778 7 421 Marge brute 1 981 2 482 Taux de marge brute 25% 33% Charges opérationnelles courantes (5 502) (5 580) Résultat opérationnel courant (3 520) (3 098) Autres produits et charges opérationnels (15) (34) Résultat opérationnel (3 536) (3 132) Coût de l'endettement financier net (24) (133) Autres produits et charges financiers (16) (9) Impôt 865 567 Résultat net (2 711) (2 707) Au 1er trimestre 2019, DRONE VOLT FACTORY a multiplié ses ventes par 5 et a confirmé ses objectifs annuels : DRONE VOLT a annoncé dans son communiqué du 15 avril 2019 : Un chiffre d'affaires consolidé de 1 760 keuros, en croissance de +5% au T1 2019

Des activités stratégiques (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) en croissance de +379% et représentant pour la première fois plus de revenus que les activités de distribution,

Une marge brute globale progressant de +59% par rapport au 1 er trimestre 2018. Données non auditées en keuros - Normes IFRS T1 2018 T1 2019 Variation Chiffre d'affaires consolidé 1 670 1 760 +5% dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 187 896 +379% dont Distribution 1 483 864 -42% Marge brute 413 658 +59% dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 87 449 +417% dont Distribution 326 209 -36% Taux de marge brute 25% 37% +12 points dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 46% 50% +4 points dont Distribution 22% 24% +2 points +33 (0)1 80 89 44 44 14 rue de la perdrix, Lot 201 Villepinte 95934 Roissy Charles de Gaulle Cedex www.dronevolt.com Danemark | Canada | France | Suisse | Italie | USA | Benelux

Depuis la dernière lettre aux actionnaires (25 février 2019), DRONE VOLT a remporté plusieurs contrats d'envergure qui contribueront au chiffre d'affaires des prochains trimestres : Fin février, la vente de 2 solutions complètes (2 Hercules 10 et 2 caméras intelligentes PENSAR) auprès de l'un des leaders mondiaux du secteur parapétrolier, l'italien SAIPEM, filiale à 30% d'ENI. SAIPEM équipe ainsi un de ses navires pour des missions d'inspection et de surveillance et envisage d'équiper 5 autres de ses navires de solutions identiques. DRONE VOLT fournit en outre la formation au pilotage et la maintenance.

Début mars, DRONE VOLT annonce la signature d'une commande de 10 drones HERCULES 10 SPRAY assortie d'une option pour 5 appareils supplémentaires auprès d'un acteur du monde de la construction déjà client du groupe (acquisition de 4 HERCULES 10 SPRAY au S2 2018).

Fin mars, DRONE VOLT annonce un partenariat majeur avec Nexter, via sa filiale Nexter Robotics, pour combiner son drone aérien (l'HERCULES 20) et le drone terrestre de Nexter (le NERVA®) en vue de construire une solution unique de surveillance civile et militaire.

Début avril, le groupe annonce la livraison de 5 HERCULES 10 aux Etats - Unis, drones destinés à l'inspection de lignes haute tension, problématique cruciale pour les fournisseurs d'énergie électrique. Cette livraison fait partie d'une commande globale pouvant atteindre 60 unités.

Mi-avril, DRONE VOLT livre une étude de faisabilité innovante à l'un de ses grands clients américains, qui a donné lieu à une série d'essais en vol totalement concluante. Cette étude, faisant partie des 50 négociations en cours, a été facturée 100 000 euros et pourrait déboucher sur un projet d'envergure.

Mi-mai, DRONE VOLT annonce réaliser une étude de faisabilité de solutions anti-drones pour un aéroport européen. Des essais ont été réalisés et pourraient donner lieur par la suite au déploiement d'une solution globale.

Livres Sterling de chiffre d'affaires en 2018.

Mi-juin, Le groupe annonce la signature d'un protocole d'accord avec METATRON, l'une des plus importantes sociétés de services par drones des Etats - Unis. L'accord prévoit notamment une première commande de 15 drones et 1 caméra intelligente PENSAR, ainsi que l'ouverture de la première DRONE

VOLT ACADEMY aux Etats-Unis. Ces résultats sont d'autant plus encourageants qu'ils sont tirés par un marché estimé à 43 milliards d'USD en 2024 (sources DRONEII.com). +33 (0)1 80 89 44 44 14 rue de la perdrix, Lot 201 Villepinte 95934 Roissy Charles de Gaulle Cedex www.dronevolt.com Danemark | Canada | France | Suisse | Italie | USA | Benelux

L'intelligence artificielle au cœur de notre stratégie : focus sur la PENSAR SDK. Mi-juin, DRONE VOLT a annoncé la sortie de sa nouvelle solution complète professionnelle PENSAR SDK (pour Software Development Kit). Cette solution permet de développer et d'exécuter des applications d'intelligence artificielle personnalisées sur des appareils mobiles ou embarqués permettant un traitement des données en temps réel. L'objectif est de rendre l'intelligence artificielle accessible aux groupes industriels, SSII, centres de recherche, …, en leur permettant de se créer des applications sur mesure. + Un package matériel et logiciel complet : L'ensemble de la solution comprend un package matériel et logiciel complet : une caméra PENSAR, une API (interface de programmation), un tableau de bord et un SDK. PENSAR est une caméra mobile facile à intégrer sur différents types de vecteurs tels que les drones, voitures, camions, bateaux.

A double spectre, elle intègre une caméra HD à zoom 30x Sony, un boson IR Flir et un processeur graphique Nvidia Jetson TX2 .

caméra HD à zoom 30x Sony, boson IR Flir processeur graphique Nvidia Jetson TX2 . SDK (Software Development Kit) : kit de développement du logiciel

API (Application Interface Programming) : interface de programmation

Tableau de bord De nombreux avantages Avec son coût de développement réduit, rapide, plus simple et accessible aux développeurs, le dispositif PENSAR SDK offre de nombreux atouts. Le développement des applications se fait sur PC via les langages de programmation PYTHON 3, C++. Autres avantages : il n'y a aucune dépendance au Cloud (Edge computing) grâce à la puissance de calcul qui se trouve à l'intérieur de la caméra, ni aucune latence en raison du traitement qui se fait en temps réel directement dans la caméra. Le marché de l'IA s'ouvre et s'accélère McKinsey Global Institute annonce dans un rapport que d'ici 2030, l'IA sera adoptée par 70% des entreprises et selon une étude de STATISTA, l'intelligence artificielle devrait générer près de 90 milliards de dollars de revenus d'ici 2025, contre seulement 4,8 milliards en 2017. Un site dédié a été ouvert à l'occasion de la sortie : https://pensarsdk.com +33 (0)1 80 89 44 44 14 rue de la perdrix, Lot 201 Villepinte 95934 Roissy Charles de Gaulle Cedex www.dronevolt.com Danemark | Canada | France | Suisse | Italie | USA | Benelux

Données boursières RÉPARTITION DU CAPITAL Actions : 50 923 566 Capitalisation au 11 juin 2019 : 9,4 M d'euros Information sur le titre Flottant DB Investissements 85% 10% Marché : Euronext growth Paris Mnémonique : ALDRV.PA Code ISIN : FR0013088606 Eligible : PEA, PEA-PME Jérôme Marsac 5% BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054 DRONE VOLT en quelques mots A propos de DRONE VOLT Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones. DRONE VOLT détient également 51% d'AERIALTRONICS, société spécialisée en Intelligence Artificielle (www.aerialtronics.com) au service des agences gouvernementales. Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2018. DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales… DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Agenda financier 2019 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2019 le 24 juillet après clôture Résultats du 1er semestre 2019 le 18 septembre après clôture Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 le 16 octobre après clôture

