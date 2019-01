Communiqué de presse

DRONE VOLT

Nouvelle livraison d'un drone HERCULES 10 aux Etats-Unis

Villepinte, le 21 janvier 2019

DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, annonce la nouvelle livraison d'un drone HERCULES 10 aux Etats-Unis.

Quelques jours seulement après l'annonce d'une commande émanant d'une agence gouvernementale américaine (cf. communiqué de presse du 9 janvier 2019), DRONE VOLT annonce une première livraison d'un HERCULES 10 à un groupement de producteurs américains d'énergie soutenu par l'une des plus grandes institutions financières du pays.

Dans un premier temps, le drone sera destiné à la formation de pilotes pour l'inspection de lignes haute tension. Un programme d'achat portant sur plusieurs dizaines d'HERCULES 10 pourrait suivre dans les mois qui viennent. Par sa fiabilité, sa robustesse et sa capacité d'emport de 10 kg, l'Hercules 10 est le drone le plus adapté pour ce type de mission.

« Le marché des producteurs d'énergie américain est stratégique pour DRONE VOLT » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Le réseau de ligne à haute tension, long de plus de 300 000 km, est vieillissant, parfois vétuste, et nécessite de procéder à des inspections de plus en plus fréquentes et de plus en plus approfondies. »

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

