DRONE VOLT Résultats semestriels 2019 : amélioration de la rentabilité et objectifs confirmés

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente ses résultats semestriels 2019 et ses perspectives pour la fin de l'année.

Communiqué de presse

Doublement des livraisons de DRONE VOLT FACTORY et forte progression du taux de marge brute du Groupe

Au premier semestre 2019, DRONE VOLT FACTORY a fabriqué, livré et facturé 56 drones HERCULES et ALTURA ZENITH et 15 caméras intelligentes PENSAR, contre 26 drones et 6 caméras sur la même période l'année précédente. Le chiffre d'affaires généré par les activités (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) ressort ainsi à 1,4 million d'euros, en hausse de +40% sur un an.

Les activités de Distribution ont généré 2,1 millions d'euros de revenus sur le 1er semestre 2019, contre 2,6 millions d'euros au 1er semestre 2018, dans un contexte de réduction continue des dépenses marketing et de transfert des demandes vers les solutions du Groupe. Ces activités contribuent ainsi à absorber une partie des coûts de structure et offrent un accès stratégique aux clients professionnels pour aller vers les produits et services développés par DRONE VOLT.

Le chiffre d'affaires consolidé à fin juin ressort ainsi à 3,5 millions d'euros, contre 3,6 millions d'euros un an plus tôt, avec une évolution très favorable du mix produit qui tire la marge brute vers le haut. En effet, les activités à forte valeur ajoutée ont connu une croissance de +40%, alors que les activités de Distribution ont baissé de -20%.

L'amélioration du Mix produit a permis une hausse de +28% de la marge brute et le taux de marge brute du Groupe est ainsi passé de 27% au 1er semestre 2018 à 34% au 1er semestre 2019.

Amélioration engagée des résultats

L'augmentation des charges opérationnelles courantes est directement liée à l'évolution favorable du mix produit avec une progression de la production immobilisée (drones vendus mais non encore livrés) et des dotations aux amortissements des dépenses de recherche et développement pour maintenir l'avance technologique sur les facteurs clés de succès, notamment l'Intelligence Artificielle.

Les dépenses courantes sont parfaitement maîtrisées, notamment les charges externes qui diminuent de plus de 10%. Ainsi, le Groupe a vu son EBITDA passer de -1,5million à -1,1millions d'euros, soit une amélioration de plus de 25%. Le plan d'optimisation des charges annoncé en début d'année a bien été lancé et produit ses premiers effets, notamment par la réduction des frais de représentation en France et à l'étranger. Son impact positif sur les charges devrait être beaucoup plus sensible au second semestre.

Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à -1,8 million d'euros. Le résultat net, après prise en compte d'un crédit d'impôts de 0,5 million d'euros, ressort à -1,4 million d'euros, en amélioration de 10% sur un an. Retraité d'une charge financière exceptionnelle de 300 k€ liée à l'acquisition d'Aerialtronics, le résultat net ressort à -1,1 million d'euros.

Point sur la situation financière

Grâce à la confiance réaffirmée par les investisseurs, DRONE VOLT a levé 3,4 millions d'euros au cours du 1er semestre pour soutenir le développement de son activité et ses investissements technologiques.

Au 30 juin 2019, DRONE VOLT dispose ainsi de 9,1 millions d'euros de fonds propres contre 7,9 millions au 31 décembre 2018. La trésorerie disponible est de 0,5 million d'euros. Les dettes financières du Groupe se composent de 2 millions d'euros d'obligations convertibles, de 0,8 million de prêts moyen terme accordés par Bpifrance, de 0,6 million au titre de la norme IFRS 16 et de 0,4 million d'emprunts divers.

Activité commerciale record durant l'été et confirmation des objectifs

Le second semestre 2019 s'annonce très prometteur avec un niveau record de prises de commandes au cours de l'été 2019. Pour la première fois de son histoire, DRONE VOLT a concrétisé plus de 1 million d'euros de commandes fermes sur des produits et des services à forte valeur ajoutée durant les seuls mois de juillet et août 2019.