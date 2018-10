DRONE VOLT

Très forte accélération des livraisons de drones

Villepinte, le 1er octobre 2018

DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, annonce une très forte accélération des livraisons de DRONE VOLT FACTORY, son unité de fabrication de drones à forte valeur ajoutée.

En effet, le Groupe a produit et livré 19 drones sur le 3ème trimestre 2018, dont 18 DRONE VOLT HERCULES et 1 AERIALTRONICS ALTURA ZENITH, contre seulement 6 sur la même période de l'année dernière. Le Groupe a également livré 1 caméra PENSAR dotée d'Intelligence Artificielle.

Depuis le début de l'année, c'est un total de 44 drones et caméras intelligentes issus de la R&D DRONE VOLT et des ateliers de construction du Groupe DRONEVOLT qui ont été livrés contre 32 sur les 9 mois de l'exercice 2017, confirmant la métamorphose du Groupe.

Avec un catalogue riche de produits à forte valeur ajoutée issus des bureaux de R&D de DRONE VOLT et du savoir-faire transmis par les équipes d'AERIALTRONICS intégrées en septembre 2017, 2 sites de production en France et aux Pays-Bas, et une équipe commerciale Grands comptes présente sur les principaux salons professionnels à travers le Monde, le Groupe dispose de solides atouts pour entretenir cette dynamique.

Cette spectaculaire montée en puissance est le fruit de la concrétisation d'une partie des 60 appels d'offre ou négociations en direct avec des agences gouvernementales et des grands comptes sur lesquels DRONE VOLT est engagé depuis le début de l'année.

« L'histoire est en marche » affirme Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Notre présence sur le terrain auprès des grands comptes et des agences gouvernementales nous donne la conviction que ce niveau de croissance se maintiendra encore pour de nombreux trimestres. En outre, le prix moyen reste vigoureux et continue à progresser grâce à l'accroissement de la valeur ajoutée de nos solutions pour remplir des missions de plus en plus complexes et qui nécessitent des technologies de plus en plus sophistiquées, tant en termes d'équipements que de logiciels embarqués. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, semaine du 15 octobre 2018

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-

Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017. DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère de la

Défense, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

