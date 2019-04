DRONE VOLT : a livré 5 Hercules 10 aux États-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt annonce avoir livré 5 nouveaux Hercules 10 aux États-Unis. Ces drones sont destinés à l’inspection de lignes haute tension et font partie d’une commande globale qui pourrait atteindre plus de 60 unités. « L’inspection de lignes électriques est devenue un débouché majeur pour Drone Volt. » déclare Olivier Gualdoni, son PDG « Nos solutions sont aujourd’hui déployées en Europe, en Asie et aux États-Unis, et les ventes devraient continuer de croître dans les mois à venir. »