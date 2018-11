DRONE VOLT : annonce de nouvelles livraisons en Espagne et au Portugal

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt, constructeur aéronautique français spécialisé en drones civils professionnels, annonce de nouvelles livraisons en Espagne et au Portugal. Drone Volt a procédé à la livraison de 2 drones Hercules 10 aux filiales portugaises et espagnoles d’un groupe industriel européen. Ce dernier a par ailleurs passé commande d’un troisième drone similaire destiné à sa maison mère en France. Le contrat prévoit en outre la formation de plusieurs pilotes par la Drone Volt Academy.Ce groupe, présent en France, en Espagne et au Portugal, est spécialisé dans la distribution de produits et de prestations de service auprès des professionnels du bâtiment. Il envisage en outre de constituer une flotte de drones Drone Volt dans chacun des 3 pays qu'il adresse.