DRONE VOLT : commande pour un drone HERCULES 10,

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt, constructeur aéronautique français spécialisé en drones civils professionnels, annonce une nouvelle commande émanant d’une armée d’Europe du Nord. Elle porte sur un drone HERCULES 10, équipé d’un système d’attache de précision, dit de « quick release » Il s’agit d’une nouvelle commande d’un client qui avait déjà acquis, en juillet dernier, 2 systèmes ALTURA ZENITH équipés d’une caméra intelligente PENSAR, produits à forte valeur ajoutée développés par sa filiale AERIALTRONICS." Après la signature d'un accord-cadre avec l'Armée française en mai 2018, 2 autres armées européennes ont fait confiance à la technologie du groupe. Ces premières commandes constituent une phase d'équipement pilote qui pourrait déboucher sur des engagements en volumes de plus en plus importants ", a précisé Drone Volt.Les livraisons de commandes " pilotes " se succèdent depuis déjà quelques mois sur un rythme 2 fois supérieur à l'an dernier et les discussions actuelles permettent d'imaginer un accroissement imminent des volumes qui nous permettrait d'atteindre notre objectif de rentabilité. " déclare Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt. " Ceci démontre la pertinence de nos lourds investissements en R&D, qui s'évaluent désormais à 10 millions d'euros essentiellement comptabilisés en charge, et qui nous offrent désormais une très forte barrière à l'entrée. "