DRONE VOLT : décroche un contrat en Thaïlande

Drone Volt a décroché un contrat auprès du Département thaïlandais de contrôle de la pollution grâce à sa filiale Aerialtronics reprise et remise en état de marche en moins d’un an. Le département a choisi l’Altura Zenith équipé de sa caméra Pensar dotée d’intelligence artificielle, en combinaison avec le capteur chimique RAE Systems du géant américain Honeywell. Cette association technologique va aider le pays à améliorer les mesures et les analyses de qualité de l’air.Ce contrat fait partie des 65 négociations annoncées en mars 2018. Il vient s'ajouter notamment aux contrats avec l'armée française, avec une armée scandinave, et avec l'armée néerlandaise annoncés ces dernières semaines."Ce contrat est hautement symbolique à deux titres. D'une part, il permet au groupe Drone Volt d'être référencé par une nouvelle agence gouvernementale qui pourrait prochainement déployer cette solution à grande échelle. D'autre part, elle démontre la capacité de Drone Volt à intégrer des nouvelles équipes et la complémentarité des solutions qu'elle offre à ses clients ".