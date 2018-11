DRONE VOLT : dévoile un contrat au Canada pour un Hercules 10

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt a été sélectionné par la plus grande organisation de recherche du Canada pour la livraison d’un drone Hercules 10. Ce centre de recherche, spécialisé dans l'innovation industrielle et le développement technologique oeuvre pour des organismes publics mais aussi pour de nombreuses entreprises privées. Il est notamment chargé d’effectuer des tests de modules (caméras, appareils de mesure, etc.) embarqués sur des drones et a choisi le Hercules10 pour réaliser ses prochaines missions.Cette agence ne devrait pas en rester là et a d'ores et déjà manifesté son intérêt pour le gros porteur de la gamme : le Hercules 20 d'une capacité d'emport de 20 kg.