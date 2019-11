DRONE VOLT : étend ses opérations aux Etats-Unis avec ses partenaires Robotic Skies et Metatron

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt a annoncé mercredi soir la conclusion d’un partenariat avec les sociétés américaines Robotic Skies et Metatron Unmanned Solutions, afin de développer les opportunités commerciales aux États-Unis. « Le partenariat majeur prévoit d’associer les technologies de Drone Volt à l’expertise de Robotic Skies en matière de maintenance, de fabrication et de réglementation, et aux capacités de vente, de formation et de services de niveau mondial de Metatron », peut-on lire dans un communiqué.A cette occasion, Drone Volt élargit le partenariat déjà noué en juin avec Metratron en s'associant avec un acteur qui détient un réseau de 170 sites de maintenance aéronautique dans plus de 40 pays et qui vient d'annoncer l'entrée de Boeing à son capital."Ce partenariat ouvre à Drone Volt en grand les portes du marché le plus important au monde sans aucun investissement", se félicite la société.