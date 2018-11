Communiqué de presse

DRONE VOLT

exporte son HERCULES 10 au Canada

Villepinte, le 27 novembre 2018

DRONE VOLT, constructeur aéronautique français spécialisé en drones civils professionnels, annonce une nouvelle livraison auprès d'une agence gouvernementale canadienne.

DRONE VOLT a ainsi été sélectionné par la plus grande organisation de recherche du Canada pour la livraison d'un drone HERCULES 10. Ce centre de recherche, spécialisé dans l'innovation industrielle et le développement technologique œuvre pour des organismes publics mais aussi pour de nombreuses entreprises privées. Il est notamment chargé d'effectuer des tests de modules (caméras, appareils de mesure, etc.)

embarqués sur des drones et a choisi le HERCULES 10 pour réaliser ses prochaines missions. Le drone HERCULES, né du savoir-faire technologique et du centre de R&D de DRONE VOLT en France, offre des caractéristiques incomparables en termes de robustesse, de fiabilité, de polyvalence et de facilité d'emploi.

Cette agence ne devrait pas en rester là et a d'ores et déjà manifesté son intérêt pour le gros porteur de la gamme : le HERCULES 20 d'une capacite d'emport de 20 kg.

« Encore un exemple des innombrables possibilités qu'offrent nos solutions et de l'appétit croissant des grands donneurs d'ordres », déclare Olivier GUALDONI, PDG de DRONE VOLT. « Ce contrat va permettre à de nombreux industriels canadiens de tester leurs produits embarqués sur un drone HERCULES 10 et pourrait générer de nouvelles commandes. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires annuel 2018, le 23 janvier 2019

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-

Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017. DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère de la

Défense, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

