DRONE VOLT

L'Hercules 20 s'exporte en Afrique du Sud

Villepinte, le 29 octobre 2018

DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, annonce la première livraison de son gros porteur, l'HERCULES 20, en Afrique du Sud, quelques jours seulement après l'annonce de

son implantation dans la zone.

L'Hercules 20, impressionnant gros porteur d'une capacité de plus de 20 kg d'emport, d'une vitesse horizontale supérieure à 50 km/h et d'une grande stabilité, complète la gamme des solutions du groupe.

Après l'Hercules 10 et l'Altura Zenith qui ont vu leurs ventes plus que doubler sur les 9 derniers mois, l'Hercules 20 constitue un futur axe de croissance pour le groupe en offrant à ses clients des possibilités accrues pour des missions de pulvérisation et de transport de matériel sur sites sensibles ou théâtres d'opérations risquées.

Après 18 mois de R&D et d'essais en vol, représentant un investissement total significatif, il devrait contribuer significativement à l'activité Factory dès 2019.

Olivier Gualdoni l'assure : « Les industriels et les agences gouvernementales s'intéressent de plus en plus à cette solution qui offre une possibilité d'emport de matériel lourd, de largage ou de pulvérisation dans des zones difficiles d'accès ou dangereuses. Par ailleurs, l'Hercules 20 permet à DRONE VOLT de s'ouvrir de nouveaux marchés très prometteurs dans le domaine de l'agriculture ».

Prochain communiqué : chiffre d'affaires annuel 2018, le 23 janvier 2018

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis,

en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère de la

Défense, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

