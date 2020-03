DRONE VOLT : les actionnaires historiques remettent au pot

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt a levé 411 000 euros par augmentation de capital auprès de ses actionnaires historiques. L'opération a été réalisée par émission et placement privé de 5 880 571 actions ordinaires nouvelles émises à 0,07 euro, correspondant à une décote de 5,5% sur le cours de clôture du 30 mars 2020. Cette opération a pour but de renforcer les fonds propres du Groupe et lui permettre de conserver ses ressources financières pour le financement de son développement.Elle témoigne aussi de sa volonté de limiter le recours à des financements qui pourraient potentiellement peser davantage sur le cours de bourse."Drone Volt envoie un message fort en renforçant ses fonds propres dans cette période " déclare Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt. " Les actionnaires historiques montrent leur soutien au moment où le groupe rencontre des succès majeurs dans les secteurs de l'énergie et des services à l'environnement. "La participation au capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci ressort à 0,9252%.